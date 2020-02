La crísis del campeón peruano

- Advertisement -

Mosquera explicó por qué no aceptó dirigir otra vez a binacional

Roberto Mosquera descartó cualquier posibilidad de volver a ser entrenador de Binacional en este 2020.

Luego de que se oficializase la salida del argentino César Vigevani de la dirección técnica del Deportivo Binacional, el nombre de Roberto Mosquera comenzó a sonar fuerte para ponerse de nuevo el buzo celeste, sin embargo, fue el propio técnico nacional el que descartó su regreso a la ciudad de Juliaca.

“Quiero agradecerle al presidente, que me llamó dos veces. Me ofreció el cargo y le dije que no podemos, porque como comando técnico también tenemos un norte que significan nuestras decisiones. No puedo dirigir un equipo en el cual no he tenido participación en el armado”, señaló el estratega peruano.

Roberto Mosquera señaló que la dirigencia de Binacional supo respetar su decisión. “El presidente Aquino me entendió, le dije que no podía continuar porque jugar con Sao Paulo y con River, he jugado con ellos, para ganarles uno mismo tiene que contratar a los jugadores”.

Hay que recordar, que bajo la conducción técnica de Roberto Mosquera el Deportivo Binacional logró el título de campeón en la temporada 2019; en lo que fue una campaña donde el técnico reconoció tuvo más de una percance con la directiva del ‘Poderoso del Sur’. “Le agradecí al presidente por los momentos que pasamos juntos, hemos tenido choques que son normales y fueron públicos”, resaltó.

Binacional deberá buscar en las próximas horas un sucesor de César Vigevani; el fin de semana deberá afrontar la tercera fecha del Torneo Apertura y en los próximos días se le avecina su debut en la Copa Libertadores, donde le espera River Plate, Sao Paulo y LDU de Quito.