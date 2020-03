Aseguran que solo es posible detectar 10% de casos de coronavirus en el Perú

- Advertisement -

Funcionario del Minsa dice que ya es posible que hayan casos en el país

El Ministerio de Salud (Minsa) indicó que sólo es posible detectar al 10% de las personas infectadas con el nuevo coronavirus en los puertos, aeropuertos y terrapuertos, pese a los sistemas de control implementados para contener el arribo de esta enfermedad.

“A pesar de que hay información de los centros de control de enfermedades en China y Estados Unidos que el control en puertos, terrapuertos y aeropuertos no es muy útil en este brote (del coronavirus), lamentablemente solo podemos detectar el 10% de los que están ingresando, con lo cual el 90% (de los viajeros infectados) van a ingresar, posiblemente”, comentó el médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud del Minsa, Manuel Espinoza.

ES POSIBLE QUE YA HAYA CORONAVIRUS EN PERU

En ese línea, el médico indicó que es posible que el nuevo coronavirus ‘sin detectar’ ya esté presente en el territorio peruano. “Todo es posible. La gente debe entender es que, si tengo un nuevo microorganismo, va a haber muchos expuestos. No existen enfermedades, sino enfermos. Un gran grupo se va infectar y no se va a enfermar, no obstante, no sabemos cuántos; mientras que otro grupo importante se va a enfermar y va a pasar como un resfrío leve y jamás va a acudir a una clínica u hospital», precisó el galeno.

Agregó que los peruanos a diferencia de los asiáticos que -por respeto a otros usan mascarilla- acá no es costumbre. “Un grupo pequeño posiblemente haga el coronavirus grave, que implica una neumonía. Oficialmente no tenemos ningún caso sospechoso”, dijo.

El médico anotó que el despistaje de coronavirus y resultado toma menos de 24 horas. “Hay todo un proceso que toma 3 horas. Por lo que en 24 horas tenemos el resultado. Los pacientes enfermos y grave se hace otro tipo de pruebas como al aspirado traqueal”, comentó.

Cusco aun no cuenta con laboratorio para detectar casos de coronavirus

El ministerio de Salud en comunicación oficial dio cuenta que la ministra de Salud Elizabeth Hinostroza en reunión con el colegio Medico del Perú para brindar detalles de las acciones que cumple el Estado frente a la enfermedad que causa alta preocupación en el mundo señaló que Cusco y otras regiones del Perú cuentan con laboratorios implementados para dar resultados en solo seis horas de casos de coronavirus.

“La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza Pereyra, afirmó que los hospitales de Lima se encuentran preparados para dar resultados de pruebas de descarte de coronavirus en solo seis horas, debido a la tecnología molecular, y destacó que se han habilitado ambientes en los hospitales Sergio Bernales, Cayetano Heredia, Hipólito Unanue, Dos de Mayo y Villa El Salvador para la atención de posibles casos.

Durante una reunión sostenida en la sede del Colegio Médico del Perú con la dirigencia de este gremio, la ministra mencionó que los primeros casos que fueron reportados como sospechosos tomaron varios días en ser descartados porque no llegaba la tecnología que permiten los resultados en horas.

Hinostroza destacó también que Cusco, Lambayeque, Loreto, Piura y Tumbes cuentan con laboratorios moleculares y que a estas regiones se han enviado las pruebas de Covid – 19 para su descarte inmediato”.

Sin embargo, ayer periodistas de El Diario del Cusco, consultaron en la dirección regional de Salud del Cusco donde está ubicado dicho laboratorio, los funcionarios señalaron que la información brindada por el ministerio de Salud no se ajusta a la verdad. “Recién se ha convocado para los días miércoles, jueves y viernes de esta semana a una jornada de capacitación en Lima a especialistas de laboratorios, pero del laboratorio anunciado, no sabemos nada”, precisó el Dr. Pablo Grajeda jefe de Epidemiologia de la Diresa Cusco.