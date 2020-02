Afirman que plan nacional del Minsa de preparación frente al coronavirus es insuficiente en recursos financieros

- Advertisement -

Frente a la presencia del primer caso confirmado de Coronavirus en Sudamérica realizado en Brasil, Pablo Grajeda Epidemiologo de la DIRESA Cusco manifestó que el fin último del sector salud es la prevención de enfermedades, lo que debiera recordarlo el Ministerio de Salud, como ente rector y conductor a nivel nacional; es decir que hay que prepararnos y actuar de manera preventiva, y no esperar que aparezcan los casos y muertes por Coronavirus en este caso.

Al respecto manifestó que salvo la invocación dada por el Ministerio de Salud, para que las regiones tomen acciones en función del Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al Coronavirus elaborado por el MINSA; y que no se ha tenido mayor soporte técnico de importancia y sobretodo no hay ningún soporte financiero y logístico especifico, menos aún la provisión de material de protección personal especial que se debe usar en estos casos y con los cuales no se cuenta en la Región Cusco, y que se entiende debiera ser provisto por el MINSA.

Reitero que se hace necesario que, a la brevedad posible se declare la Emergencia Sanitaria por potencial presencia de Coronavirus en el país, porque técnicamente corresponde y porque así lo establece el decreto legislativo 1156 del 2013, y que dicha declaratoria de emergencia vaya acompañada con recursos financieros y logísticos, los cuales no estaban presupuestados y con los cuales no cuentan las regiones; así como que esperaba que no se salga con la explicación de que las regiones tienen presupuesto, lo cual no es cierto porque el dinero con el que se cuenta están previstos para utilizarse en acciones previstas y que deben cumplirse a lo largo del año para cumplir metas sanitarias, lo que incluye de manera importante el pago de personal; en todo caso habría que preguntarnos cual fue el nivel de presupuesto ejecutado el año pasado por el MINSA y cuál es el nivel de gasto actualmente, lo que nos mostraría que muy bien el MINSA si podría destinar estos nuevos presupuestos requeridos por las regiones, con cambios de partidas presupuestales basadas en una declaratoria de emergencia sanitaria.

Refirió también que los casi 3 millones 700 mil soles previstos en el Plan Nacional son totalmente insuficientes para enfrentar este problema, esto por las múltiples carencias en infraestructura, equipos y materiales además de recursos humanos que tienen nuestros servicios de salud; en todo caso a modo de comparación tendríamos que Estados Unidos tendría previsto invertir 2 mil 500 millones de dólares con una población 10 veces más que Perú; por lo que invoco a que replanteen los presupuestos financieros que requiere el sistema sanitario peruano para enfrentar este potencial problema de salud pública internacional.

Concluyo manifestando que el Ministerio de Salud tiene conocimiento del “Plan Regional de Contingencia y Respuesta frente al potencial riesgo de transmisión del Nuevo Coronavirus COVID-19 en la Región Cusco” desde el pasado 13 de febrero pasado, donde se le pedía la declaratoria de emergencia sanitaria en Cusco, porque es y era necesario prepararse con anticipación en términos preventivos; y a la fecha no se tiene ninguna respuesta por parte del MINSA, y de acuerdo a ley como corresponde debe ser el Comité Técnico respectivo la que evalué si se declara o no la emergencia sanitaria, no sabiéndose si este comité se ha reunido y revisado o no nuestra petición, por lo que pedimos una respuesta a la brevedad posible por la situación epidemiológica actual del coronavirus a nivel global.

Sin embargo, con los recursos con los que cuenta la DIRESA Cusco se han venido desarrollando diversas acciones de preparación y de carácter preventivo frente a la potencial presencia de coronavirus en la Región Cusco, que incluye las capacitaciones, la implementación de un área temporal de aislamiento, la elaboración de afiches y trípticos informativos, la elaboración y difusión de mensajes preventivos por medio de comunicación formales y alternativos, y la presencia de personal de vigilancia epidemiológica en el aeropuerto y terrapuerto entre otras acciones desarrolladas.