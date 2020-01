Cuatro fallecidos y decenas de heridos dejo explosión de gas

- Advertisement -

A cuatro subió el número de fallecidos por la explosión e incendio que produjo la fuga de gas de un camión en el distrito de Villa El Salvador. «El Minsa lamenta informar el fallecimiento de una joven de 18 años, atendida en el Heves Oficial (Hospital de Emergencias de Villa El Salvador)», indicó el Ministerio de Salud (Minsa) en su cuenta en Twitter.

La fallecida fue identificada como Geraldine Nicol Riveros Osorios, quien tenía quemaduras en más del 90 % del cuerpo. Ella era atendida en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero no resistió debido a la gravedad de sus lesiones, informó el director establecimiento médico, Carlos León.

Por su parte, el jefe de Referencias del Instituto de Salud del Niño, precisó que la cuarta víctima es un menor de nueve años de edad, identificado como Alejandro Pachas Ambrosio.

Explicó que si bien se le brindó toda la atención por parte de los especialistas, falleció por el estado de sus quemaduras de segundo y tercer grado.

Chofer del camión cisterna brindo su testimonio sobre la tragedia

El conductor del camión cisterna que originó ayer una tragedia en Villa El Salvador, Luis Palomino Guzmán, relató los momentos previos a la deflagración por gas licuado de petróleo y, en su defensa, dijo que permaneció en el lugar hasta que llegaron los bomberos. Tras entregarse a la Policía Nacional e internado ahora en un centro de salud particular, Palomino contó que su unidad pasó “por un desnivel” en la avenida Mariano Pastor Sevilla que dañó los ductos y la tapa principal de la cisterna.

“Ahí se revienta la tapa del tanque; se reventó por el muro que hay en la pista –declaró el chofer–. Por allí empezó a salir toditito el gas”.

Palomino relató también que, al percatarse de la situación, intentó controlar la fuga de gas pero de inmediato se produjo una explosión y las llamas envolvieron el tanque y la cabina de su camión.

“Abajo la candela ya venía hasta mí, venía como una cortina y dije ‘Ya no hay remedio’. Yo esperé ahí hasta que llegaron los bomberos”, expresó.

Cuando se le preguntó si fue él quien llamó a los bomberos, Palomino admitió que no lo hizo pues su teléfono celular se había quedado dentro de la cabina. “Yo he tratado de llamarlos; en ese momento el celular se quedó en el camión, yo no podía ni entrar porque la cabina estaba llena de gas”.

“No podía no ver ya nada, quemaba el gas. Por todo lo que había absorbido del gas, me fui a arrojar (vomitar) más allá; ahí estaba hasta que llegaron los bomberos; ahí chapé una mototaxi (y me fui) porque estaba muy mal”.

Al difundirse las primeras imágenes de la tragedia, se especuló con que el conductor era una de las víctimas mortales; sin embargo, esa versión quedó descartada cuando Palomino Guzmán se entregó a la policía.