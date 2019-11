Tribunal Constitucional no ha declarado aboslución ni condena de #KeikoFujimori, por su parte Mark Vito dice que se hizo justicia

El Tribunal Constitucional (TC) al declarar fundado el habeas corpus que solicitaba la liberación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no ha juzgado el tema de fondo, es decir no ha declarado su absolución ni condena, precisó el presidente de este colegiado, Ernesto Blume Fortini.

«Respecto a la decisión adoptada debo aclarar que el Tribunal Constitucional no ha juzgado el tema de fondo del caso de la ciudadana Keiko Sofía Fujimori Higuchi, no ha declarado su absolución ni la ha condenado, esa es responsabilidad exclusiva del Poder Judicial», precisó Blume en conferencia de prensa.

El titular del órgano constitucional subrayó que las sentencias del máximo órgano constitucional son ajenas a todo poder político o poder fáctico.

Afirmó que el Tribunal Constitucional es autónomo e independiente y consciente del mandato que le impone defender los derechos constitucionales, la constitucionalidad y la democracia.

Blume Fortini sostuvo que al declarar fundado el habeas corpus a favor de Fujimori, el Tribunal Constitucional ha asumido su responsabilidad y no se lavado las manos «ni mucho menos ha actuado en forma pusilánime».

La decisión del TC declaró nula la resolución del Poder Judicial del 31 de octubre del 2018 que ordenó prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular y las posteriores de la Sala Penal de Apelaciones y Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, y dispuso la liberación inmediata de la investigada.

Los magistrados que votaron a favor del habeas corpus para excarcelar a Fujimori Higuchi fueron Ernesto Blume (ponente), José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Carlos Ramos. En tanto, Eloy Espinosa-Saldaña, Manuel Miranda y Marianella Ledesma lo hicieron en contra, como ya lo habían anunciado semanas atrás.

Blume Fortini informó que la resolución del órgano constitucional se publicará este jueves 28 de noviembre en la página web de la institución.

DECISION ASUMIDA

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó por mayoría declarar fundado el recurso de habeas corpus que presentó la familia de Keiko Fujimori para anular la prisión preventiva que regía en su contra. La decisión fue adoptada durante la sesión plenaria llevada a cabo ayer en el TC. La ponencia sobre el habeas corpus en favor de la libertad de la lideresa de Fuerza Popular estaba a cargo del presidente del TC, Ernesto Blume Fortini. Dicho recurso fue planteado en julio pasado por Sachi Fujimori, hermana de la excandidata presidencial, con el propósito de anular la orden judicial de prisión preventiva

En el habeas corpus, Sachi Fujimori demandó al presidente de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, César Sahuanay, quien ratificó en segunda instancia la orden de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular.

Richard Concepción Carhuancho había sido el juez que, en primera instancia, resolvió favorablemente el pedido de la fiscalía contra la excandidata presidencial.

Por su parte Mark Vito dice que se hizo justicia

Exfiscal Avelino Guillen señala que decisión del TC revela falta de seriedad y transparencia

El exfiscal supremo, Avelino Guillén, sostuvo que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que anula la prisión preventiva de Keiko Fujimori revela falta de seriedad y transparencia. Según señaló inicialmente el TC informó que el tema se resolvería en varias sesiones; sin embargo, «de un momento a otro» han comunicado el resultado favorable a Keiko Fujimori. «Esto revela falta de seriedad y transparencia, tendremos que leer los votos de los magistrados para conocer los argumentos para revertir una medida tomada por unanimidad en todas las instancias del Poder judicial», indicó.

Tras recordar que el Poder Judicial es el órgano técnico especializado que conoce de estos procesos, dijo esperar que no haya prevalecido criterios de índole político, o cálculos o maniobras políticas para tomar esta decisión.

«Los magistrados del TC deben explicar si el solo hecho de que se haya disuelto el Congreso ha eliminado por completo la amenaza de obstaculización y entorpecimiento de la investigación», enfatizó el exfiscal supremo. «Es una mala noticia para el Perú porque revela que para determinadas personas no prevalece la justicia sino los cálculos políticos», añadió Guillén. Recordemos que similar medida fue adoptada el año pasado a favor de la expareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia.

MARK VITO SE PRONUNCIA

El esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, dijo que se hizo justicia, al comentar la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular. Según indicó a la prensa, ahora podrán reunirse como familia, algo que esperaban desde que empezó a regir la prisión preventiva en octubre de 2018. Refirió que se enteró de la noticia por los medios periodísticos, al igual que su esposa, y que ya se comunicó con ella.

Indicó, además, que se quedará a esperar a Keiko Fujimori en los exteriores del penal Anexo Mujeres de Chorrillos, donde él hacía una huelga de hambre desde hace 13 días.

Vito Villanella sostuvo que su familia ha sufrido mucho por la política, pero será decisión de su esposa si continúa o no en ella. «Por respeto no puedo prohibirle algo que le gusta (…) que sea su decisión si continúa o no en la política», afirmó al tiempo de recordar que el 25 de noviembre se recuerda el Día de la No Violencia Hacia la Mujer y que respetar las decisiones de ella forma parte de la No Violencia.