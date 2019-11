Empiezan a activarse comités para buscar revocatoria de autoridades

De acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30315, que modifica algunos artículos de la ley 26300 – Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, la revocatoria es el derecho de los ciudadanos para dejar sin efecto el cargo de determinadas autoridades y considerando que esta por terminar el primer año de gestión de las autoridades (gobierno regional y municipalidades) que desarrollan su función desde el 1 de enero del 2019, y evaluando el trabajo cumplido y especialmente el gasto de inversión con la ejecución de las obras, están empezando a formarse comités para implementar los procesos que determinen la conclusión de los mandatos de las autoridades elegidas. Claro esta que también están los ciudadanos que solo por rivalidad política o porque perdieron las elecciones están interesados en implementar las referidas campañas.

Sin embargo, se debe precisar de acuerdo a la legislación vigente que la adquisición de kits electorales para promover la revocatoria se podrá efectuar a partir de junio del segundo año de mandato de las autoridades a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 20 de la Ley N° 26300 – Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano (gobernador, vicegobernador, consejeros regionales, alcaldes y regidores), por lo tanto aquellos ciudadanos que estén interesados en implementar estos procesos tendrán que esperar algunos meses más para empezar a recolectar las firmas de adherentes que se requieren para que la iniciativa sea aceptada por el Jurado Nacional de Elecciones.

Cabe precisar que la consulta se lleva adelante en cada circunscripción electoral si la solicitud está acompañada del veinticinco por ciento (25%) de las firmas de los electores de cada circunscripción y ha sido admitida.

Frente a este panorama y la activación de los comités de ciudadanos las autoridades electas especialmente a cargo de las acciones ejecutivas de gobierno (gobernadores y alcaldes) deben evaluar en estos meses el trabajo que están desarrollando sus funcionarios de confianza, hacer los ajustes correspondientes para que el trabajo sea eficiente a favor del pueblo y de esta forma desbaratar los argumentos que pretendan activar los revocadores.

TRAMITE PARA LA REVOCATORIA

La solicitud se presenta ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), debe estar fundamentada y no requiere ser probada. La ONPE resuelve las solicitudes presentadas en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, en caso de ser denegada procede recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el cual resuelve dicho recurso en un plazo no mayor de quince (15) días calendario. No procede recurso alguno contra dicha resolución. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convoca a consulta popular para las solicitudes que han sido admitidas. Las causales de vacancia o suspensión y los delitos no pueden ser invocados para sustentar los pedidos de revocatoria.

Los fundamentos deben ser hechos públicos por los promotores y por los organismos electorales a través de los medios de comunicación desde que se declara admitida la solicitud de revocatoria y hasta que se realice la consulta.

INTENCIONES QUE YA SE ESTAN PRESENTANDO

En los últimos días y coincidiendo con el proceso para la elección del nuevo Congreso, han empezado a surgir pronunciamientos que están planteando por ejemplo la revocatoria del alcalde de Espinar, así como el de Chumbivilcas y de varios distritos convencianos.