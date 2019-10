El Sabueso 24 10 19

HISTORICO. – Hoy jueves 24 de octubre es un día muy importante para la región del Cusco, con o sin presencia del mandatario nacional Martin Vizcarra hoy se firman dos convenios, uno de estado a estado con el gobierno Coreano para asesora en la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero. En hora buena, esperamos que a partir de ello se cumpla con la ejecución del proyecto, tan anhelado por el pueblo del Cusco, en horas bueno hoy estaremos atentos.

LLEGARAN. Nos informan que para este convenio que se firma hoy para la construcción del aeropuerto de Chinchero, llegará el ministro de Transportes Comunicaciones don Edmer Trujillo y el personal de su confianza que estarán, se informa que a último momento llegará el presidente de la república. Está bien que lleguen, pero no queremos que vengan aquellos que ponen la agenda a los hombres de prensa, hoy el grupo que siempre quiere hacer sentir que son del centralismo, los veremos. Los periodistas cusqueños también si podemos.

APROVECHANDO. Hoy se puede conocer también hasta qué punto los funcionarios del gobierno nacional al menos vienen con decisiones ejecutivas de solución al conflicto que se registra en el corredor minero de la provincia cusqueña de Chumbivilcas. Señores, este caso preocupa a la población y se espera que vengan con algunos anuncios y de esta manera el pueblo de esta provincia alta, tenga el buen camino para buscar soluciones a sus justas demandas.

ANUNCIOS.- No puede ser que algunos funcionarios de la casita regocijal estén con los anuncios y en todo momento los vemos buscando medios de comunicación para aparecer en las primeras páginas, cuando usted hace el seguimiento, no mueven ni una piedra. Sucede que ayer escuchamos decir a un funcionario que están trabajando para evitar que se presenten la informalidad en la fiesta de Todos los Santos, no permitirán que ingresen carnes de cerdo infestadas, tampoco permitirán panificadoras que atenten a la salud del pueblo. Los veremos.

DIFERENCIAS.- Sucede señores que años atrás, nuestras autoridades en nuestra ciudad, a pocos días de llegar a la fiesta de Todos los Santos se implementaban los operativos de control, desde ya decomisaban carcazas de carne de cerdo infestados con la temible cisticercosis, que años donde cuidaban la salud del pueblo. Hoy señores las autoridades y algunos funcionarios de media caña, anuncian y anuncian, pero a la postre no mueven ni una piedra, no están en los operativos y son funcionarios de escritorio. En su momento les diremos de quienes se tratan.

QUEDANDO.- No puede ser que algunos alcaldes tanto provinciales como distritales sigan en la atraso, no mueven nada para hacer frente a la próximo temporada de lluvias, donde según el SENAMHI anuncia que serán intensas y para ello se debe de asumir las acciones de prevención. Para el colmo de males, señores no tienen los planes de contingencia para hacer frente a estos fenómenos naturales. Sería bueno que los del INDECI no solo sirvan para pedir, sino deben de dar ejemplo de trabajo. Alcaldes no se duerman

DESCUENTOS.- Hoy tras el paro nacional de 48 horas que asumieron los trabajadores del Poder Judicial del Cusco, volverán a sus centros de labor, esperando que los funcionarios del gobierno nacional y la dirección nacional, atiendan sus demandas laborales. La disyuntiva es si por los dos días le vendrán los descuentos salariales, solo lo saben los servidores que acataron la medida de fuerza. Haremos el seguimiento y que pasan en los siguientes días.

PARALE. – Los representantes de la Defensoría del Pueblo en estos últimos días salieron como quien die en defensa de aquellos ciudadanos venezolanos que son el punto de la marginación o xenofobia, todo porque algunos de ellos cometen actos delictivos y otros hechos que llaman la atención. Por lo pronto, se conoce que los anuncios que hacen desde Pichari La Convención, que en enero del 2020 se deben de replegar los venezolanos de esta localidad. Esto fue calificado como un atentado a la persona, por ello anuncian denuncias penales. A pensar mucho.

POLICIA. – Este datito va para la región Policial del Cusco, que paso en las últimas 48 horas en el centro histórico de la ciudad especialmente al frontis del local municipal se registró un accidente de tránsito colisionaron dos vehículos, dejando varios heridos. Esto ocurrió al medio día y llamó la atención de que en ese momento no había ningún policía y aparecieron después de más de 30 minutos. Entonces de que control hablamos que tanto manifiestan los altos jefes policiales. Señores no dicen que el centro histórico tiene el control, eso no se cumple.

COLADERA.- Ayer fuimos informados que el pasado fin de semana, donde nuestra ciudad se registró una intensa precipitación pluvial con intensa granizada y esto señores ha dejado una serie de hechos que llama la atención, sucede que el mercado de San Pedro fue una coladera, pobre techo fue un cernidor y que puso en apuros a los comerciantes. Esto hace que se inicien los trabajos de mantenimiento del techo y evitar que se registren emergencias en los próximos días. Asuman las acciones señores, antes que se registren hechos que lamentar.

POR FIN.- Nos informan que en estos próximos días cerrara sus puertas el coliseo cerrado Casa de la Juventud y ustedes dirán para que, simplemente para que se realice el mantenimiento integral del techo la misma que será por primera vez, toda vez que desde que se construyó no se hizo los arreglos del caso. En hora buena, por tanto, se informa que será cerrado por más de tres meses, donde se cumplirán este trabajo. Así que están comunicados deportistas. A la fecha realizan los traslados de las oficinas que funcionan del IPD. Con más datitos vuelvo mañana