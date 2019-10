El Sabueso 23 10 19

LUCIANA.- Ayer nuevamente el mundo de la política nacional fue movida por la noticia que llamo la atención, sobre la intervención de la fiscalía al departamento de doña Luciana León conspicua aprista involucrada en actos de corrupción y ser integrante de la organización criminal denominado “Los intocables ediles”. ¿Y ahora qué dirán los apristas?, era la pregunta que se hacían los entendidos y de inmediato respondieron los compañeros señalando que una cosa es el partido y otra doña Luciana quien debe responder a la justicia, Poses apristas.

PERSISTE.- No puede ser que los incendios forestales continúen en la región, lo de ayer preocupa, no hay conciencia en la población, está vez la provincia de Urubamba fue el centro de la noticia con dantesco incendio forestal. Es hora de cerrar estos episodios que llaman la atención y para quienes promuevan deben de imponer sanciones drásticas a quienes promueven estos atentados a la naturaleza y ojo al medio ambiente. A trabajar desde ya.

SACRIFICADOS.- Los chumbivilcanos ayer se movilizaron por las calles de la ciudad, exigiendo la derogatoria del decreto que declaro a una parte del corredor minero en estado de emergencia por un tiempo de 30 días. Los qorilazos llegaron con una singular movilización, ojo recorrieron las calles y no se les noto que había cansancio, pedían a gritos que se derogue el decreto. Aunque no hubo respuesta alguna de los gobernantes nacionales, esperan tener respuesta.

MOVIMIENTO.- El cotarro político se pone de manifiesto en nuestra ciudad, por lo pronto en los partidos políticos y movimientos políticos regionales hay serios movimientos que llaman la atención, por lo pronto no hay candidatos que estarán en el partidor , para realizar sus campañas electorales. Por lo pronto muchos ya se adecuan a las disposiciones del JNE que pide elecciones internas. Así que los estamos viendo, pero cuadros nuevos ya basta con los eternos, que siempre están en la campaña electoral.

ILEGALES.- Desde la capital de la república ayer las instancias superiores del Poder Judicial declaro de ilegal el paro preventivo de 48 horas que iniciaron ayer los trabajadores a nivel nacional, en Cusco también fueron anoticiados, sin embargo la medida fue acatada por un 80%. En este caso al ser declarado de ilegal, se anuncian que habrá descuentos y tendrán que poner las barbas en remojo, Todo hace indicar que esta medida de protesta traerá consecuencias, aunque los trabajadores mediante el sindicato, indican que harán respetar sus derechos laborales.

SEIS VECES.- Ayer dialogamos con el dirigente German Santoyo, quien ha manifestado que las huestes de Chile Letona no quiere unificar a la FDTC, cuando este desde el mes de enero debe dedicarse a tiempo completo a la universidad. Indico que en seis oportunidades a Chile y a sus asesores o cerebros no les dio la gana de asistir a la reunión. Eso hace que hay resistencia y eso hace que quieren imponer un dirigente que no representa a las bases sindicales. Que triste realidad, no asistir en seis veces.

ACTIVOS.- Es increíble lo que pasa en la política regional, sucede que en estos últimos días desde los diferentes partidos y movimientos políticos regionales se vienen propiciando eventos públicos, fórums, charlas magistrales y otros eventos académicos. Y los que son parte de estos eventos académicos son los lideres o quienes serán los próximos candidatos, o sea se calienta el ambiente electoral. Ojalá que nos presenten nuevos cuadros, con nuevos pensamientos y que tengan una voz contestataria en favor del pueblo del Cusco, estamos.

PREOCUPACION.- Nos informan que en la dirección regional de Salud DIRESA hay preocupación por la presencia de más casos de ciudadanos con dengue y para ello deben de asumir las acciones sanitaria, sin embargo habría que decirles que no pueden vivir de preocupaciones, sino que deben de asumir las acciones ejecutivas para evitar que se propague aún más. Funcionarios no trabajen a la preocupación, sino que asuman de inmediato y eviten que se presenten más casos y después no lloren sobre la leche derramada.

ALETAZOS.- Nos hemos enterado que algunos de los cinco ex congresistas de la bancada cusqueña, habían presentado una acción de amparo para que no sea disuelto el parlamento nacional que era una vergüenza nacional. ¿Y quiénes son los que presentaron esta demanda?, interrogante que nos hacemos, por lo pronto ya sabemos quiénes fueron los que presentaron, ustedes ya saben a quienes nos referimos, Claro que con la disolución perdieron soga y cabra.En su momento los conocerá el pueblo y los sancionara con el precio del desprecio.

SOBERBIO.- Un gran sector de transportistas que trabajan en el terminal Terrestre del Cusco, en las últimas 48 horas salieron a pedir la destitución del administrador de quien indican que es un personaje “lunático”, que no da, campo al dialogo, al contrario los maltratan, pensando que eternamente tendrá el cargo. Indican que el señor Caballero no hace honor a su apellido, sino que se comporta como un mal educado, no apertura al dialogo, además no cumple con los compromisos, no soluciona los problemas que hay en el terminal. A este paso, que vendrán.

ATENTADOS.-Autoridades de la ciudad, cuando van a poner orden y el principio de autoridad contra aquellos que atentan a nuestro patrimonio histórico de la ciudad, no solo es la construcción de mole de cemento de la calle Saphy, sino que hay en pleno centro de la ciudad. Es hora de que las autoridades y los funcionarios de la entidad cultural hagan el seguimiento del caso, no permitan que sigan destruyendo, porque nuestro Cusco, quedará al descubierto que sus propios hijos destruyen. Eviten estos atentados. Con más datitos vuelvo mañana.