El Sabueso 22 10 19

EL CINCO. – la población de la provincia cusqueña de La Convención, anunciaron que iniciarían ayer las medidas de fuerza contra el gobierno nacional, sin embargo, a último momento dan a conocer que se tendrá una reunión de trabajo el próximo 5 de noviembre. Para ello anuncian que se movilizaran ministros de Estado y se anuncia la presencia en Quillabamba del presidente de la PCM quien solucionará las demandas de los convencianos. En hora buena, pero vengan con soluciones y no hagan que los pueblos se levanten.

MARCHARAN. Para hoy se anuncia la presencia den Cusco de los pobladores del corredor minero de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, quienes vienen con el firme compromiso de exigir que el gobierno nacional levante la declaratoria en emergencia que declaro por 30 días. Vendrán a exigir a que el gobierno no militarice la zona, hoy los sabuesos estarán atentos, ojo no queremos que se aprovechen algunos personajes que están en campaña electoral.

DESCENTRALIZAN. – Bueno pues, ahora los funcionarios del GORE Cusco salen con el cuento que la atención a la población en su salud estará descentralizada, sucede que activaron el centro de Salud de San Sebastián, en hora buena que se haga este propósito, pero que se tengan los profesionales. La unidad está en la zona de San Antonio, ojalá que se solucionen a la brevedad posible, como lo dijo el gobernador el pueblo no tiene por qué agradecer al GORE, porque para eso los eligieron.

MONITOREANDO.-En Cusco estamos cansados de tener funcionarios de escritorio, lo que se quiere que estén en los lugares donde se registran emergencias, donde impartan sus conocimientos y den a conocer que al menos existen para promover las campañas de sensibilización. Sucede que desde el INDECI Cusco, salen con el cuento de dar sus recomendaciones, cuando esto lo deben de hacer donde se registran las emergencias a consecuencia de las lluvias. A ver si lo hacen, cuanto antes y a partir de ello dan el ejemplo de trabajo.

ACCIDENTES. – En los últimos días, las carreteras de la región se tiñen de sangre con los accidentes de tránsito que se registran con consecuencias lamentables, sin que autoridad o funcionario alguno hagan las campañas de sensibilización. Sería bueno que desde la dirección regional de Transportes Comunicaciones implementen las campañas de sensibilización, que sean dirigidos a los conductores de vehículos. Aquí también se debe de realizar las campañas de sensibilización para evitar las tragedias.

DELINCUENCIA. – No puede ser que la delincuencia siga haciendo de las suyas en nuestra ciudad, lo mal es de que estos facinerosos cometen el delito en agravio de los turistas extranjeros que se vana con mala imagen, esperando que la policía los capture a estas alimañas. No puede ser que, por culpa de estos sujetos, el Perú y porque no decir el Cusco, tenga una mala imagen. Es hora de que la policía reflote su accionar y de con el paradero de estos sujetos y a partir de ello, también promuevan las campañas de sensibilización.

ESTAMOS. – Los funcionarios de la dirección regional de Salud, no puede ser que siempre cuando se presentan casos de enfermedades dan a conocer que están trabajando o dicen que estamos atendiendo a los pacientes con personal especializado, como se registra en Quillabamba donde se detectaron dos casos positivos de dengue. Se espera que los atiendan como anuncian y no solo es eso, sino que deben de incentivar a la población para que tenga una vida saludable y eviten la presencia de esta temible enfermedad.

85 AÑOS. – El hospital Antonio Lorena ayer cumplió 85 años al servicio de la población cusqueña en su salud, los trabajadores los festejaron con mucha reflexión y en medio de serios problemas que tienen y una descentralización que implementa el GORE Cusco, A todos los trabajadores les debe preocupar del porque no cuentan con un moderno local donde la corrupción se llevó esta anhelada obra. Se espera que los anuncios de los funcionarios de la DIRESA se hagan realidad y a partir de ello destraben esta importante obra que espera el pueblo del Cusco.

PARALIZACION. – Los trabajadores del Poder Judicial del Cusco y a nivel nacional desde las cero horas de hoy se declaran en un paro preventivo de 48 horas contra el gobierno nacional que no soluciona sus demandas laborales que fueron presentadas en su oportunidad. Hoy por tanto no habrá atención en este sector, sin embargo, los magistrados tendrán que asistir a cumplir con sus labres, pero no tendrán los trabajadores administrativos. Los veremos qué capacidad de convocatoria tienen los dirigentes, aunque hay algunos hechos que llaman la atención.

LIBERADA. – El jefe de la VII Macro región Policial Cusco Apurímac ayer informo que la carretera en el corredor minero de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, está totalmente liberada, el tránsito es normal de los vehículos, luego de que el gobierno nacional declaro a una parte en estado de emergencia. Informó que no hay ningún problema, la población realiza sus labores diarias en forma normal. Demando a que el gobierno solucione a la brevedad y a partir de ello vuelva la paz a esta localidad que lucha desde el mes de setiembre pasado, solucionen señores.

REFORESTACIÓN.- Como es tradicional en esta temporada de lluvias, las municipalidades especialmente de provincias de la región, se dedican a realizar los trabajos de reforestación el mismo que se realiza, esperando que se cumplan y a partir de ello salvemos a nuestra naturaleza. Es hora de promover estas acciones, para así salvar los atentados que dejaron los incendios forestales que nos dejaron graves consecuencias. Que mejor que lo hagan con nuestras especies nativas y deben de hacerlo a la brevedad. Con más datitos vuelvo mañana.