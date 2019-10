El Sabueso 18 10 19

NOTICION.- La noticia de día de ayer fue la no incorporación al Tribunal Constitucional del abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos que fue elegido en el disuelto congreso de la república, y era el primo hermano del tal Olaechea que quiso favorecer a su familiar. Este hecho fue saludado por la población cusqueña que no quiere saber nada y ha saludado, porque la corrupción fuji aprista del ex congreso quiso poner. Aplausos por esta decisión, así se mata a la corrupción.

AFRENTA.- Volvemos a nuestra tierra, una vez más ayer las víctimas del trágico accidente de tránsito ocurrido en la carretera interoceánica con el bus de la empresa internacional Palomino SAC, dijeron su verdad y eso hace que desbarata las mentiras que dijeron en la conferencia de lca casa blanca. Los testimonios son claros y que en ningún momento la empresa se preocupó por las víctimas, se olvidaron y hoy recién salen luego que las instancias pertinentes los sancionan. A responder y cumplan palominos con los familiares que lloran.

PROTESTAS.- Los familiares de los que fallecieron y de quienes están heridos, ayer han manifestado que no cesarán en sus demandas, con sendas medidas de protesta e irán hasta las últimas consecuencias. Así que dueños o representantes de la empresa internacional Palomino SAC señores deben de cumplir con sus obligaciones y tienen que hablar con la verdad, porque aquí se trata de personas, así que señores tendrán que responder, pero con la verdad y no con la mentira. Ayer nuevamente hicieron un plantón al frontis del Palacio de Justicia

EL CIRCO.- Todo un circo se ha convertido el Consejo Regional del Cusco, en los últimos días, cuando estas 21 cabezas deberían de tratar teas de mucha importancia relacionadas a la región, nos vienen con problemas internos, donde sale a relucir que muchos de los consejeros no tienen presencia. Que tal lio de comadres y a ello se suman los varones, cuando estos temas deberían de solucionar en la interna, sacan a la opinión pública, que los está viendo. Cuidado, señores

BRABAZA.- Que tal boquita había tenido la consejera regional Lizeth Aucapure, en las últimas horas salió a enfrentarse a sus colegas quienes lo denuncian de la licitación que quiso favorecer a su familia en el proyecto especial IMA. Dijo que en su calidad de fiscalizadora ha hecho el seguimiento y por fiscalizar al IMA le hacen problemas. Pero la boquita linda no se da cuenta que los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad no deben de participar. Compruébenme que yo soy ingeniera, dijo.

CHUMBIVILCANOS.- Bueno pues ayer los chumbivilcanos mediante sus autoridades llegaron a nuestra ciudad, para rechazar el Decreto Supremo que los declaran en emergencia a una parte del corredor minero, con una serie de calificativos que llamo la atención del caso. Saludamos sus luchas, pero lo que llama la atención es que no explican que es lo que quieren, no tienen una demanda. Al parecer quieren que se les de presupuesto del cual no lo dicen. Lo de ayer dijeron lo que la prensa ya sabe. Sería bueno que tengan una buena plataforma

VASITOS.- Es increíble señores, a más de 10 meses del presente año, en algunas municipalidades provinciales como distritales, recién entregan el programa del vaso de leche, luego de haber superado los problemas que tuvieron y ojo, este programa social tiene su presupuesto. Solo habría que decirles a quienes recién entregan este beneficio, que van hacer con el presupuesto de los diez meses atrás. Señores deben de explicar sobre este tema., ojo alcaldes no jueguen con la población más necesitada.

COTARRO. – El ambiente electoral se mueve en la ciudad por las elecciones congresales del domingo 26 de enero del 2020, por lo pronto los movimientos se registran en los partidos políticos y los movimientos políticos regionales que realizan sus alianzas para tener candidatos. Nos informan que el próximo fin de semana, se desarrollaran asamblea generales reuniones partidarias y otras acciones. Asi que tendrán que acogerse a elegir a sus candidatos, n elecciones internas y ojo las elecciones son contra el tiempo.

IZQUIERDAS. – Nos informan que las izquierdas en el Cusco buscarán unificar fuerzas para estar en las elecciones congresales de enero del 2020, los dirigentes que están en los partidos, anuncian que evalúan seriamente si participaran o no en estas justas. Aunque hay dos posiciones, unos dicen que no pueden participar, cuando el congreso es por un año y más solo para completar el mandato. Mientras otros dicen mejor guardamos a nuestros candidatos para las próximas elecciones generales, posiciones encontradas.

MOVILIZACION. – Hoy estaremos al tanto, con la convocatoria a movilización que anuncian los Licenciados en Turismo, quienes están luchando contra la liberalización de la profesión, que no es escuchado por los funcionarios del gobierno nacional, quienes a pesar de tener un compromiso no lo cumplen. Veremos qué capacidad de convocatoria tienen los promotores de esta movilización a realizarse en nuestra ciudad, anuncian que será contundente a más de los profesionales se plegarán a la lucha los estudiantes de las universidades e institutos. Así que señores.

NUEVAMENTE.- No puede ser que inocentes victimas sigan muriendo en nuestra ciudad, señores en la tarde del miércoles ultimo tres obreros hallaron trágica muerte al ser aplastados por un montículo de tierra y piedra en la APV Victoria del sector de Tica Tica. Esto demuestra que no hay un control a las construcciones de viviendas, sigue la informalidad. Por ello preguntamos : ¿Dónde están las instancias que deben de hacer el seguimiento?, interrogante que merece una respuesta, ojala que lo hagan, señores controlen. Con mas datitos vuelvo mañana.