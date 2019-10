El Sabueso 17 10 19

MOSQUITAS PERO NO DE FRUTA. – Nos llegan más datitos de los constantes viajecitos muy bien acompañados que realizan los funcionarios de la dirección regional de Agricultura hacia la provincia de La Convención para hacer frente a la mosca de la fruta, proyecto controvertido que está en cuestión. Los viajeritos y los que están en permanente viaje, se van muy bien acompañados de unas “mosquitas” que se dan una dolche vita, después del gozó dan buenas caricias. ¿Y quiénes serán los eternos viajeros?, indico, cuidado no se puede viajar a dar buenas caricias a las mosquitas.

EMERGENCIA.- La declaratoria en estado de emergencia por 30 días, a una parte del corredor minero de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, el cual a tomado de sorpresa a la población, cuando menos lo espera, les dan esta respuesta cuando los funcionarios del gobierno nacional debieran de aperturar la mesa de dialogo. Por tanto, ayer muy temprano la policía y el Ejercito tomaron el control, habiendo liberado la vía dispersando a los protestantes. ¿Qué pasará?, esperando que se busquen soluciones.

RECHAZO.- Conocido el decreto supremo que declara en emergencia al corredor minero de Chumbivilcas, de inmediato surgieron las protestas y el rechazo, hasta las autoridades regionales, dirigentes de la sociedad civil, rechazaron de plano esta decisión del gobierno. El gobernador regional, alcaldes de provincias altas y otros demandaron al presidente Vizcarra a que derogue esta norma que atenta a la población y criminaliza las luchas. Ante este pedido: ¿Habrá respuesta de los gobernantes nacionales?

TRAGEDIA.- El lamentable accidente de tránsito ocurrido en la carretera Interoceánica con uno de los buses de la empresa de transportes Palomino SAC, nuevamente se puso en tapete, ayer los ejecutivos de la empresa, convocaron a conferencia de prensa, la misma que se desarrolló en forma accidentada. Los empresarios dijeron su verdad, señalaron que en todo momento apoyaron a cada uno de los accidentados y cumplieron con las normas, sin embargo, no hablaron claramente, no dijeron la verdad, lo que llamo la atención. ¿ahora qué dirán los investigadores?.

MENTIRAS.- En la conferencia de prensa de los Palominos SAC, los deudos de los fallecidos, así como los familiares del trágico accidente en la carretera Interoceánica, dijeron que en ningún momento los de la empresas se aproximaron para apoyarlos, testimonios claros. Esto hace que hay mentiras con patas cortas, señores los sabuesos ayer divisamos a los protestantes con pancartas donde decían que la empresa hizo oídos sordos. Posiciones encontradas, señores en este caso los empresarios del transporte a dialogar y solucionen este delicado caso.

CONDUCTOR.- Otro caso que nos llamó la atención, de la conferencia de prensa de los Palominos SAC, señores ayer salieron al frente los familiares del chofer, quienes señalaron que en ningún momento descanso, al contrario los obligaron para que de corrido trabaje. Los empresarios están mintiendo, en ningún momento descanso mi esposo, señalo la esposa del conductor y rechazo de plano el accionar de la fiscalía de Quispicanchi que lo acusa de homicidio. Nosotros queremos justicia y que se esclarezca este caso, no pueden acusar a mi esposo dejen descansar en paz, dijo.

VERGÜENZA.- Los vergüenzas del Consejo Regional ojo no todos siguen con la función pública tras las denuncias que surgieron contra dos consejeras regionales, ayer una de las denunciadas, salió a explicar que en ningún momento firmo documentos cuando no tenía la profesión de ingeniero. Doña Lizet se vanaglorio señalando que, si es ingeniera, pero no dijo que firmo documentos antes que obtenga su título profesional. Mis colegas están haciendo escándalos y habladurías. Palabras de una autoridad. Mientras doña Heidi no dice nada, demuestra un silencio muy sospechoso.

LEGISLACION.- El pueblo de las trece provincias de la región, demanda a los consejeros regionales a que al menos al cumplir el primer año de gestión, presenten sus informes a las provincias al que representan y de esta manera se conozca si realmente hay o no trabajo, justifican o no las fabulosas dietas que perciben. El pueblo demanda señores, resultados en el Consejo Regional y no espectáculos no gratos que presentan a diario, enfrentamientos estériles que a nada conducen. Los veremos quienes son los consejeros conscientes y dicen trabajar por la región.

HORA CERO. – Llego el día D para que la empresa minera Las Bambas con la garantía del Gobierno Regional inicien los trabajos de mantenimiento de la carretera en la ruta Cusco Paruro, compromiso que suscribieron en la mesa de dialogo que se realizó hace semanas atrás. Si hoy no cumplen con este compromiso, reiniciarán las medidas de fuerza por el incumplimiento. Antes de dar opinión, veremos qué pasa hoy en el corredor minero de la provincia de Paruro.

LOS GUIAS-.- Una vez más, mañana los profesionales licenciados en Turismo estarán en las calles, exigiendo al gobierno nacional a que derogue el decreto que liberaliza la profesión, nuevamente estarán con sendas movilizaciones callejeras y plantones de protesta. Esta es una de las protestas más que implementan, esperando que sean escuchados, caso contrario radicalizarán las luchas en los próximos días. Así que los licenciados en Turismo, están en contra de los orientadores del turismo.

EL CANCER. – En las últimas 48 horas, los funcionarios de la dirección regional de Salud, salieron para lanzar las acciones inmediatas en la semana del cáncer que avanza en la población y que debe de prevenir con una vida saludable. Indicaron que el cáncer está avanzando en la región, sin embargo, esperamos que no solo sea un lanzamiento, sino que debe de ser en forma permanente las campañas de sensibilización. Estamos, señores, los veremos que campañas asumen contra esta temible enfermedad. Con más datitos vuelvo mañana