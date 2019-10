El Sabueso 15 10 19

EL TIEMPO.- Señores en la fecha, los candidatos que estarán al frente para las elecciones adelantadas al congreso de la república se trabaja contra el tiempo, en estos días venimos divisando mucha actividad en los diferentes partidos políticos del Cusco y la región. Por lo pronto trabajan para realizar las elecciones internas y para ello los que serán cándidos, están muy agilitos, sucede que están más atentos y ahora si te saludan, o sea están buscando un espacio. Que bien, en hora buena los conoceremos pronto a los candidatos.

LA LLUVIA.- En estos días en la ciudad se nota la presencia de las lluvias, sin embargo en las provincias altas y otras aún no se registran, por ello la población especialmente los hombres del campo solicitan que Dios se apiade por ellos. No hay agua y que será de la tan cantada cosecha de agua que nos decían los funcionarios de gobierno años atrás y hoy no se escucha. Averiguaremos, no puede ser que proyectos que tanto pregonaron hayan quedado en el olvido.

CUYERIA.- Que serán de los proyectos que dejaron las ex autoridades regionales, especialmente en la crianza y beneficio del cuy que con bombos y platillos inauguró la ex gestión regional en Paruro y hoy no se escucha. Tenemos conocimiento que inaguraron una infraestructura al cual lo llamaron camal de cuyes, además dijeron que promovían la crianza y la venta a nivel de la región. A ver si los funcionarios más callados de la dirección regional de La Producción, explican.

ENCUESTAS.- Por lo visto en las encuestas a nivel nacional y regional, observamos a la misma gente y no hay renovación, al parecer las encuestadoras no encuentran a otras persona que podrían estar en las próximas elecciones congresales. Es hora de cambiar de generación, no vale hacer la misma propuesta a personajes que siempre están en las elecciones, el pueblo pide nueva generación de políticos, porque seguir con los mismos, no tiene talla mayor. Clamor, cambios.

TORPESA.- Que pasa en el país, especialmente en el Poder Judicial que tales injusticias que se registran sucede que en Lima a una señorita que cometió un grave accidente con consecuencias lamentables le dieron libertad, el oro caso es en Cusco, la fiscalía de Quispicanchi acusa a un muerto del grave accidente de tránsito ocurrido en la carretera Interoceánica con el bus de la empresa Palomino SAC. Esto llama la atención, donde está la justicia, dos casos para reflexionar.

TENSIONADOS.- El conflicto social que se registra en el corredor minero de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, nos tienen tensionados, solo se habla de la población que asume medidas de fuerza y que el gobierno nacional y las empresas mineras son los que no solucionan sus demandas. Por allí nos comunican que, en este tema, están jugando su partido las ONGs que las vienen pasando piolas y están allí presentes, utilizando a los pobladores, ¡Cuidado que ONGs serán?, estamos averiguando para decirles que a costa del pueblo no pueden hacer sus faenones

DENGUE.- desde la tierra de los upichus, informan que se presentó la temible enfermedad del dengue y se presentan en esta temporada de lluvias, por lo pronto señalan que habrían ya dos casos importados de esta enfermedad, el cual les preocupa a los convencianos. Por lo pronto los funcionarios de la DIRESA mediante la Red de Servicios de Salud se declararon en alerta permanente y han destacado al personal para que haga el seguimiento y ojo se espera que también hagan las campañas de sensibilización. En apuros salud.

AVANCES. – Señores: ¿A 10 meses de gestión regional y municipal, cuanto han avanzado?, es la interrogante que se hace la población en la ciudad y las provincias, sobre las autoridades tanto regional y los alcaldes tanto provinciales como distritales. Este seguimiento lo hicieron debido a que aún no se nota con la ejecución de obras y otros que ofrecieron en campaña electoral, El llamado lo hacen a todas las autoridades, además exigen a que ejecuten las obras de desarrollo que ofrecieron, así es que a trabajar señores.

PREPOCUPANTE.- No puede ser que en nuestra ciudad, se registre que niños menores de 10 años sean sometidos a trabajo forzado, sucede que el fin de semana, intervinieron a más de 22 niños vendiendo a altas horas de la noche golosinas y otros productos. Lo lamentable es de que intervinieron junto a sus padres y otros eran hermanitos y al final se conoció que eran obligados a trabajar, el cual está prohibido, Por ser primera vez, solo hay llamada de atención en la siguiente se asumirán las acciones drásticas a los irresponsables. En hora buena.

EN JAQUE. – En la provincia cusqueña de Urubamba a la fecha, hay una serie de comentarios que surgen con relación a los anuncios de que se deben de licitar nuevamente los servicios de turismo hacía Machupicchu, el cual por lo visto provoca reacciones encontradas. Todo hace indicar que se vienen los enfrentamientos legales, para ello los grupos en conflicto convocan a sus abogados para que busquen no sabemos soluciones o que se agrave el tema. Estaremos al tanto.

MIERCOLES.- Nos informan que hasta mañana miércoles, las actuales autoridades encargadas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, tienen plazo para que convoquen a los integrantes de la Asamblea Universitaria y si no lo hacen se auto convocarán a la primera sesión extraordinaria. Estaremos atentos, señores, al parecer sigue el descuido en la tricentenaria y ahora por obra y gracia de quienes no quieren cambiarle la imagen de nuestra universidad, no quieren cambiarle de actitud. ¿Qué pasa señores?, mañana vuelvo con más datitos