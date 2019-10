El Sabueso 14 10 19

CONFLICTO.- En la región continúa el conflicto minero, la misma que preocupa y llama la atención de que los funcionarios del gobierno nacional, no solucionen este problema que esta semana si que intensificarán las medidas de fuerza. Los pobladores de Ccapacmarca están decididos a todo y no permitirán más mecidas. Y que paso la semana pasada donde se presentó la comisión en vez de solucionar fueron a ofender a la población que no está para las mecidas. Estamos, señores.

PECHEARON.- Que paso en el sector de Muyoc Orco en el distrito de Ccapacmarca Chumbivilcas, la comisión del gobierno llego y seguro por la inexperiencia de los funcionarios de gobierno esto se frustro el dialogo, pero llama la atención de cómo estos funcionarios pechearon a las autoridades y al pueblo de Chumbivilcas. Todo por una palabra que les dijeron, cuando estos debieron de amainar el momento de tensión, se fueron boca a boca. Eso es una irresponsabilidad.

NO DIJERON. – Sucede que en la conferencia de prensa que dieron a conocer el jueves de la semana pasada el ministro de Transportes Comunicaciones, el gobernador regional y el funcionario de la PCM no dijeron nada de los enfrentamientos verbales, ni la pecheada. Porque no dijeron o es que quisieron pasar de aguas tibias. Debieron de informar señores y no ocultar este hecho. Así que pasará esta semana, instalarán la mesa de dialogo, los veremos señores

TREGUA.- Los pobladores de la provincia cusqueña de Paruro, informaron que si el próximo jueves 17 de octubre no inician las obras de mantenimiento de la carretera en la ruta Cusco Paruro, por parte del gobierno nacional regional y la empresa minera, reiniciarán las medidas de fuerza. Por tanto, a cumplir, con el pacto que firmaron, caso contrario se vienen las luchas hasta las últimas consecuencias. Así que estaremos atentos a este caso, señores

PLACERES.- Que pasa en la dirección regional de Agricultura y Riego del Cusco sucede que en forma permanente viajan a Quillabamba para hacer frente a la mosca de la fruta, hasta allí muy bien, sin embargo el viajero o los viajeros se van muy bien acompañadas de despampanantes “polillitas” que hacen gala de sus buenas acciones y caricias lindas. Que tales funcionarios correligionarius y ojo se dan buenas vidas. Que tales viajecitos que hacen, señores.

TENSION.- Señores está semana en la primera casa de estudios la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, habrá reacciones de los elegidos a los diferentes órganos de gobierno que exigen a que las autoridades encargadas, convoquen a sesión, especialmente de la Asamblea Universitaria que aún no puede sesionar. Anuncian que se auto convocarán a la primera sesión, responsabilizan al actual rector encargado, de quien indican que tiene poco interés de solucionar los múltiples problemas que tiene la tricentenaria .

LICENCIAS.- Nos datean que los representantes de la Contraloría General de la Republica, inspeccionan los tramites de las licencias de conducir en la dirección regional de Transportes Comunicaciones , donde hay mucho por hacer en este tema, cuando funcionan en estos los súper tramitadores. Ojalá que la entidad contralora también haga el seguimiento y de alguna manera hagan frente a los tramitadores que trabajan en convenció con algunos empleaos de dicho sector. Estamos señores.

REPRESENTA.- El eterno dirigente del magisterio en la región, Ernesto Meza ahora a quien representa este personaje que ha dividido al SUTER, donde los maestros a decir no lo quieren en sus filas, por ello ahora sale dice que viene enarbolando el SIMA que no tiene reconocimiento para nada. Ahora dicen para seguir vigente en la vida pública hace denuncias y su mirada ahora lo hace al SUBCAFAE donde die que los amigos del gobernador regional están afincados, Por ello la semana pasada hizo que intervenga la contraloría.

SANCIONES.- Les tomamos la palabra al regidor de la municipalidad provincial del Cusco, al que habla más y es que al menos se pronuncia a lo que hacen en la municipalidad. Miguel Ángel Cabrera, quien anuncio que se sancionarán a aquellos dirigentes que negocien con los parques para fiestas chichas y otros. En hora buena que se asuman las acciones, además sería bueno que hagan el seguimiento y no tengan cerrados los parques y de esparcimiento que hay en la ciudad. Los sabuesos haremos el seguimiento señores.

LICENCIADOS.-En la presente semana los licenciados en Turismo, intensificarán las acciones de lucha contra la norma que liberaliza la profesión y atenta a quienes lograron esta profesión, no aceptarán a los orientadores que son los beneficiados. Los dirigentes han manifestado que las luchas serán más constantes y no descartan que se desarrollen sendas movilizaciones callejeras y otras que se implementarán. Así que a defender la profesión.

CUANDO.- Una vez más decimos, señores que pasa con los organizadores de las ceremonias cívicas patrióticas dominicales en la plaza mayor, sucede que cada domingo se observa una serie de deficiencias, uno es el pésimo sistema de amplificación, no se escucha nada desde la tribuna. Otro hecho, es de que cambien los símbolos, la bandera nacional y la bandera del Cusco ya perdieron sus colores y asi los izan. Cambien señores, no maltraten a nuestros símbolos que merecen el respeto. Con más datitos vuelvo mañana.