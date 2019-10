El Sabueso 11 10 19

INCENDIO.- No puede ser que se registre un dantesco incendio forestal, en el sector de Senqa, lo que fue divisado desde la ciudad, como se apreciaban las llamas de fuego como arrasaban la flora y la fauna en un intenso día de sol. El cerro como ardía señores y la humareda como se centraba en el cielo cusqueño. A este paso, es hora de dar con el paradero de los sujetos que provocaron este siniestro, que hasta el cierre de este informe no se dio a conocer un informe general, ojo esto no debe quedar impune, señores.

ACLARACIÓN.- Los funcionarios de la dirección regional de Educación, ayer en medio de una rueda de prensa que se realizó en su local institucional, explicaron del porque ya no es en la fecha directora de la UGEL Anta la profesora Karina Calderón de quien indicaron que se encapricha en apoderarse del cargo. Señalaron las causas y esto fue porque no aprobó la evaluación ante el ministerio y que ya termino La confianza que tenia de ex directores. En este sentido, dijeron que debe de dejar a su reemplazante que ya está en funciones.

MANTENIMIENTO.- La actual gestión municipal del Cusco en estos días dio inicio al mantenimiento integral de la ciudad, para ello se ha dispuesto un grupo de obreros hagan este trabajo en las calles, avenidas, parques y otras. En hora buena que se realicen este tipo de obra, como fue el compromiso que tienen las autoridades y que lo hicieron en campaña electoral. Se espera que sea en forma permanente y no sea del momento nuestra ciudad merece estos trabajos para su buena presentación, señores.

INVADEN.- Este datito va para las autoridades de la ciudad, así como inician las obras de mantenimiento lo deben de hacer con hacer frente al comercio ambulatorio que está ingresando como Pedro en casa, a diario se puede observar como estos elementos están en el centro histórico de la ciudad. Es hora de que la policía municipal haga frente ante estos comerciantes que se posesionan en pleno centro de la ciudad. Solo eso les hacemos notar a las autoridades actuales. Hagan frente a este problema que se presenta, señores.

POR FIN. – hasta que por fin ayer se instaló la mesa de dialogo con los pobladores del corredor minero de la provincia de Chumbivilcas, de acuerdo a los primeros informes se da cuenta que hay solución a los problemas que venían asumiendo. En este sentido, se informa que se tienen buenas noticias que en verdad ya era hora de poner fin a estos problemas sociales. A esto se debe de cumplir con los compromisos que asumen los grupos en conflicto, porque no se debe de permitir de ninguna manera las mecidas que nos llama la atención.

INICIARON.- Otro hecho que nos llamó ayer la atención y a la población, es el inicio de las obras de mantenimiento de la fachada principal de la basílica mayor de la catedral, donde un grupo de trabajadores especializados realizaron los trabajos. Ya era hora de asumir este trabajo y a partir de ello tener en buenas condiciones nuestra hermosa catedral que no tenia el mantenimiento, los trabajadores manifestaron que lo harán en forma permanente. Eso está bien, estos trabajos lo realizar desde la unidad de conservación del Arzobispado, los veremos señores.

LA SEMANA.- Señores se va la semana y no hay la anunciada sesión de los integrantes de la Asamblea Universitaria en la primera casa de estudios la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, eso hace que habría poco interés para solucionar los múltiples problemas que tiene la tricentenaria. Notamos señores que siguen las pugnas, al parecer no quiere solucionar los problemas. Habría que recomendarles que no piensen en sus personas, tampoco en sus grupos, busquen la institucionalidad de la UNSAAC.

RESTAURACIONN.- Una obra que si llamo la atención ayer fue el inicio de la restauración integral del templo principal de Belén para ello las obras serán ejecutadas por los profesionales de la entidad cultural, por tanto la población religiosa tendrá que tener una restricción a los oficios religiosos. Para el inicio de esta obra ayer las autoridades de la iglesia católica estuvieron presentes en el inicio del proyecto. Ahora esperemos que se cumplan en los plazos establecidos, buena y que los trabajos de mantenimiento se hagan en forma permanente.

SIMULACRO.- Hoy a nivel nacional se desarrollara en los colegios estatales y particulares del país el simulacro de sismo, donde deben de participar los escolares y docentes, quienes deben de ser partícipes de la prueba en los horarios establecidos. Son tres pruebas que se realizaran, vale decir en los tres turnos. Hoy los sabuesos harán el seguimiento a estas pruebas que se realizarán en los colegios, ojo no lo tomen de una prueba, sino que debemos de ser responsables, porque los movimientos telúricos no avisas. A estar preparados.

NACIONAL.- Hoy viernes 11 de octubre en el calendario se recuerda el dia nacional del cuy, con este motivo se tiene programada diversas actividades que fueron programadas por la direccion regional de Agricultura y Riego, siendo la principal actividad es la feria del cuy a realizarse en su local institucional. Nos informan que traerán de todo para hacer conocer las bondades que tiene esta especie. Ojalá que no sea solo hoy, sino en forma permanente, señores, los veremos. Con más datitos vuelvo mañana.

CUANDO.- Ahora ¿Cuándo se iniciaran los trabajos de demolición de la mole de cemento de la calle Saphy de esta ciudad?, es la interrogante que se hace la población, toda vez que los notificados por el Poder Judicial deben de estar pensando cuando se traen abajo esta infraestructura que fue construido en forma irregular. Seguro que vamos a tener respuesta que debe de darse en estos días, seguro que están pensando cuando iniciaran estas obras, ahora ya no hay porque poner piedras en el camino, señores