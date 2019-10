El Sabueso 09 10 19

A TRABAJAR.- Luego del asueto de 24 horas, hoy la empleocracia estatal vuelve a sus puestos de trabajo esperando que vuelvan con los bríos que se espera y que cambien de actitud a este sector donde hay mucho pensamiento inútil que fácil se las llevan sus frejoles a fin de mes. Hoy los sabuesos nos daremos una vueltita por los diferentes sectores para verlos. Así que a trabajar hoy con los cambios que deben de aplicar a la brevedad posible.

CONSULTORIAS.- Nos informan que el PRODER es un pandero donde habrían hecho faenón en anteriores gestiones regionales con las consultorías que realizaron para las diferentes obras especialmente para la vía de evitamiento donde se habrían desembolsado millones de soles. ES hora de intervenir y se conozcan a estos festinadores que hicieron tabla rasa con los dineros del pueblo. Señores es hora de erradicar la corrupción en estos tiempos a esclarecer este caso de las consultorias.

MAS CONSUL.- Platicando sobre las consultorias señores, es hora de asumir las acciones del caso, contra las consultorias que se realizaron en años atrás en la dirección regional de Comercio Exterior y Turismo, donde también se festinaron buenos miles de soles. No sabemos si hay o no resultados, porque en cada proyecto invirtieron buenos miles de soles. Es hora de hacer el seguimiento a este caso que, en verdad, como mueven los miles de soles en las mal llamadas consultorias.

TENSION.- Los problemas se agudizan en el corredor minero de la región, esta vez se registraron serios enfrentamientos entre la policía y los comuneros de la provincia cusqueña de Paruro, dejando hasta el cierre de este informe más de 4 heridos y cantidad de detenidos. Todo lo que hace cuando no se dialoga, es hora de que los gobernantes nacionales como los ejecutivos de las empresas mineras para que pongan interés y dialoguen, solucionen señores antes que se registren hechos que lamentar, para luego llorar sobre la leche derramada.

LLOSITA.- Hasta que el escritor peruano español Mario Vargas Llosa en estas últimas horas se pronunció a la disolución del congreso, el cual saludo y felicito al presidente ,Martin Vizcarra por lograr este objetivo y se fue más allá. Manifestó que en hora buena que se cierre un congreso que fue una vergüenza para nuestro país, un congreso de semi analfabetos pillos era hora de dares el golpe. Así como esta personalidad se pronuncian otros que saludan, mientras aquellos que no tienen sangre en la cara siguen con sus ínfulas de no creer que el parlamento está cerrado.

VOCESITAS.- Nos informan que en la región Cusco surgió una corriente que estarían buscando cerrar el Consejo regional donde también muchos de los que fueron elegidos, dejan mucho que desear y no están a la altura de las provincias al cual representan. Esa corriente la vienen madurando y en los próximos días saldrán a la vista los promotores. En este caso: ¿Podrán disolver un consejo regional?, interrogante que lo averiguaremos, señores.

LOS CINCO.- Atención cusqueños en las próximas elecciones, como es de conocimiento se ha establecido que la región Cusco tendrá cinco cupos en el Congreso de la República, por ello a la fecha empezaron a aparecer los cabecitas de ánforas, muchos que salen a exhibirse o en todo caso no pierden el tiempo para ser aclamados como cándidos. Aquí si desde “El Sabueso”, haremos una campaña de sensibilización para que la población elija a verdaderos representantes y no aventureros que venden cebo de culebras.

PERJUDICADOS.- Señores en el problema que se presenta en la empresa aérea Peruviana Airlines, hay también perjudicados cusqueños, que esperan que las instituciones que tienen que ver en la defensa del consumidor asuman las acciones correspondientes. Sería bueno que hoy de oficio intervengan y si lo han hecho en hora buena, no puede ser que se maltraten a los viajeros, Los sabuesos haremos el seguimiento, esperando que les resarza el daño provocado. Si el gobierno a unas de estas empresas los sanciona, también debe de hacerlo con las otras.

PROBLEMON.- Nuevamente ayer los pobladores de la APV Hermanos Ayar, señores el caso no es fácil, se muy preocupante, sin embargo quien entiende a los pobladores protestantes quienes a pesar de ser feriado ayer se movilizaron y están solicitando que la empresa Los leones siga haciendo servicio, a pesar de que esta en falta. ¿Quién entiende a los protestantes?, habría que decirles, toda vez que se estas sancionando a una empresa infractora y salen a defenderla.

ANTAMANTA.- Fuentes dignas de todo crédito nos informan desde la capital de la provincia donde el sapo espanta y la mujer espanta Anta donde se da cuenta que los problemas continuaran en la UGEL toda vez que doña Karina no entiende que le dieron las gracias por los servicios prestados. Por allí indican que no entiende en que idioma le han de hacer comprender que debe de dejar su cargo porque su ciclo ya se cumplió, sin embargo, busca otra figura para seguir en el cargo. Seguro que hoy habrá una serie de posiciones.

INFORMEN.- Este datito va para la V Brigada de Montaña, señores tienen o no la oficina de RRPP para informar que tienen programada las ceremonias cívica patrióticas en homenaje a nuestros héroes nacionales u otras actividades, no puede ser que no hagan conocer. Esto lo decimos, debido a que la población ayer se preguntaba si había o no ceremonia en homenaje al 140 aniversario del Combate de Angamos y al gran héroe Miguel Grau. Para otra vez informen y den a conocer que actividades tienen programadas. Con más datitos vuelvo mañana.