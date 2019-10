El Sabueso 08 10 19

PREOCUPA.- Señores la tensión que se registra en el corredor minero de la región del Cusco nos preocupa, por lo pronto señores se da cuenta que el problema se agrava debido a que los protestantes no dejan pasara a los vehículos dejando varados a cantidad de viajeros. Se espera que se solucione a la brevedad posible y a la postre, se tenga paz. Nos preocupa, señores es hora de atender y de una vez por todas definir la fecha del diálogo.

VEINTIDOS.- Quien entiende a los funcionarios del gobierno o a los representantes de las empresas mineras, sucede que el problema se inició en el corredor minero el 22 de setiembre pasado y no pudieron solucionar. Esto sí que es muy preocupante, al parecer el dialogo no pudo implementarse aun cuando todavía teníamos un congreso corrupto que venían haciendo de las suyas hasta que fueron disueltos. Eso si que es preocupante, no hagan que el pueblo se canse y se vengan luchas radicales.

ESCRITORIOS.- No puede ser que algunas autoridades o funcionarios que tienen que ver con el conflicto del corredor minero simplemente sean de escritorio, solo sirvan para anunciar y señalar que están haciendo el seguimiento, cuando al menos deberían de asomarse al lugar de los hechos. En estos últimos días venimos observando a personajes de escritorio, cuando ellos debieron de ser parte de la solución. Triste realidad de aquellos que solo sirven para estar esperando los informes del caso.

FERIADO.- Hoy martes 08 de octubre en el calendario nacional es ferian odia no laborable, donde los más beneficiados como siempre son los trabajadores del aparato estatal, quienes son los que gozan con este asuetito que solo es de 24 horas. Mientras la diferencia está en los trabajadores del aparato privado, quienes tienen que trabajar para seguir súper viviendo. Dos posiciones diferentes en estos tiempos. A seguir trabajando, señores cuando la crisis empieza a golpear.

ELEVANDO.- La crisis política que paso y hoy poco a poco la población olvida, señores nos ha dejado algunas secuelas que debe de llamarnos la atención, sucede que en estos últimos días se nota el incremento de los productos de primera necesidad. Usted vaya al mercado y se va a dar con esta ingrata noticia, que en verdad llama la atención. Por tanto, a ponerse las correas las familias y denunciar a aquellos que exageran con los precios. No puede ser!!.

QUE PASO.- No puede ser, señores nuestra indignación, sucede que en la sociedad de Beneficencia Publica del Cusco se denuncian hechos que están ligados a la corrupción o al aprovechamiento y en las últimas horas despiden a quienes denuncian. Y quien es la ent6idad que esta sugiriendo la Contraloría General de la Republica, esto sí que es muy preocupante. Cuando en el país está entidad debía de proteger a quienes denuncian, son los primeros en destituirlos. Así que aquí hay un gato encerrado y vamos a hacer el seguimiento.

CONCURSO . Y como quedo el concurso público de contrata de personal en la sociedad de Beneficencia Pública del Cusco, sucede que en su momento aquí lo dijimos que había una serie de irregularidades, lo que está en el Ministerio Público. No puede ser que quede en la impunidad, a ver si los que tienen que ver con la entidad beneficente, explican y no puede ser que el grupo de los compañeros que afincaron sigan haciendo de las suyas. Expliquen y nada más que eso.

CANDIDATOS. – Ante el anuncio de la convocatoria a elecciones para congresistas de la república, en nuestra ciudad empezaron a aparecer personajes que ya quieren ser mal llamados padres de la patria, sin embargo, por el momento divisamos a muchos que fueron candidatos en las pasadas elecciones regionales y municipales. Al parecer les gusto el papel de ser el prurito de llegar al parlamento sin tener los requisitos, por lo pronto divisamos a muchos de los círculos, aquellos que abanderaron algunos hechos irregulares. Cusqueños a reflexionar para elegirlos.

ROJITAS.- Será cierto que la Avenida Tullumuyo es una zona roja donde cunde la prostitución donde operan las venequitas lo que es de la protesta de los vecinos de esta zona que está en el centro histórico de la ciudad. Ayer varios vecinos señalaban que no hay la atención de las autoridades que al parecer tendrían algunos convenios y por eso no intervienen. Están llamando a gritos para que el alcalde provincial y sus funcionarios hagan el seguimiento al igual que la policía y los fiscales. Asuman las acciones antes que se coloquen luces rojas.

LATEANDO.- preocupación en los trabajadores en Construcción Civil del Cusco, los dirigentes señalan que están pateando latas y no hay chamba que los acoja, toda vez que las autoridades y funcionarios del gobierno simplemente les paran meciendo. “No hay chamba, estamos pateando latas”, dijo un testimonio ayer. “No sé qué vamos a hacer, se vienen las luchas, pero esta vez si que serán hasta las últimas consecuencias, dijo otro testimonio. No haga que los hombres de las manos callosas sigan pateando latas.

HUUARALINOS.- Que paso en el Estadio Garcilaso el domingo último los equipistas del Unión Huaral hicieron algunos destrozos en los camerinos y esto debe llamar la atención, con qué clase de sujetos está integrado ese equipo limeño. Es hora de que los administradores salgan a explicar que es lo que paso, fuentes dignas de todo crédito nos informan que hicieron tabla rasa con nuestro recinto deportivo. A ver administradores expliquen no vale estar callados, para así este club, así como los sancionan a los nuestros, los hagan a la brevedad. Estamos señores. Vuelvo mañana.