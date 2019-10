El Sabueso 07 10 19

LA CRISIS.- En el país continúa la crisis política, pero día que pasa las cosas se vienen aclarando con el cierre del Congreso de la República donde los que ponían la pataleta, ya tienen claro las cosas y tendrán que ir a buscar chamba como lo dijo el ex parlita Yonny Lescano. En la relación también están los cinco ex congresistas por Cusco, quienes tendrán que volver no mas a nuestra tierra o en todo caso buscar futuro el Lima. Realidades que se aclaran en el país.

NO GRATAS.- Nos informan que esta semana los gremios representativos de nuestra ciudad y la región, en asamblea de dirigentes y otras acciones declararán como personas no gratas a tres ex congresistas por Cusco, que traicionaron al pueblo con sus actitudes nada gratas.. Así que señores, tendrán que acogerse a esta declaratoria donde están Nelly Cuadros, Rebeca cruz y don Armando Villanueva que en verdad decepciono al Cusco, cuando se pensaba que sería un buen representante. Pasarán a la historia.

ARBOLES.- Nos informan que en transcurso de los siguientes días, se vienen la tala y el cambio de árboles en la ciudad, especialmente en la avenida de la Cultura, donde el viernesúltimo las autoridades en forma multisectorial realizaron la revisión, donde calificaron de un serio peligro. No solo será en esta avenida, sino en toda la ciudad. Muchos de los árboles serán retirados por mayoría de edad y otros que están a punto de venirse abajo y evitar accidentes que lamentar.

PERDIERON.- Nos informan que en la presente semana, los que decían ser propietarios de los terrenos en la Vía Expresa empezaran con los líos, por lo pronto anuncian que harán respetar sus derechos y sus propiedades, cuando se llegó a conocer que no tienen documentos que los avalen. Veremos que pasa y se espera que de una vez por todas el GORE Cusco asuma las acciones para ya de una vez por todas, se inicie la construcción de esta vía que es de mucha urgencia. Los veremos a los actores esta semana.

INVESTIGADOS.- No puede ser, nos hemos enterado que los ex gobernantes regionales, estén en la mira del Poder Judicial, actualmente son investigados al menos en su mayoría están con detención preventiva mientras que uno es investigado en libertad. Los delitos cometidos son por corrupción, lavado de activos y otros. Nos informan que, en los siguientes días, habrá muchas novedades que llamarán la atención del caso y estarán en la mira de los entendidos. Así se sancionan a los corruptos que hacen de las suyas con nuestra patria.

CANDITATITIS.- Tras el cierre del Congreso de la Republica, y la convocatoria a elecciones para elegir a nuevos parlamentarios, ante este hecho en Cusco ya surgen los candidatos, eso hace que en estos días veremos a muchos personajes que estarán en el bolo. Solo una recomendación a la población electoral cusqueño, solo les decimos a que elijamos a buenos representantes y no a aquellos que solo a llenar sus bolsillos y traicionar al pueblo. Cusqueños elijamos a nuevos representantes.

SEMANA.- Nos informan desde la tricentenaria Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco que esta semana se define la situación de los actuales autoridades y quienes son los que decidirán son los integrantes de la Asamblea Universitaria que sesionarán. En agenda se halla elegir al Rector, primero deben de vacar al suspendido Nicolás Cáceres y anuncian encargar al docente más antiguo. Estaremos al tanto, señores, se vienen los cambios en la UNSAAC.

CORREDOR.- Los pobladores del corredor minero de la Bambas, se agravan las cosas a partir de hoy los pobladores de la provincia de Paruro se plegarán a las luchas que afrontan los compañeros de Chumbivilcas. Indican que no hay la apertura al dialogo, para solucionar sus demandas que están en la plataforma de demandas. Cuidado no se duerman señores autoridades nacionales asi como de los ejecutivos de las empresas mineras, dialoguen señores, antes que se agraven los problemas que se presentan en esta zona

ANIVERSARIO.- La dirección regional de Salud está de aniversario y ahora que dirán los funcionarios que tienen a su cargo de administrar, al menos tendrán la posición de erradicar la serie de presuntas irregularidades que existe en este sector. Señores es hora de reflexionar en este tema para encaminar a este sector que muy poco actúa en favor de la población. Funcionarios reflexionen y nada más que eso. Hay mucho por destapar en esta dirección, donde el gobernador debe poner orden.

SANCIONARAN.- Los funcionarios del INDECOPI Cusco, anuncian que en la presente semana, estarán asumiendo las sanciones que corresponde a los transportistas del servicio urbano de la ciudad, que desobedecen a las disposiciones como es cobrar el medio pasaje y universitario lo legal. Estaremos atentos, cual es la sanción y si hay que asumir las acciones legales, lo deben de hacer, los sabuesos haremos el seguimiento a los anuncios donde dicen que debe de sancionarse a quienes desobedecen disposiciones.

CUANDO PS.- Quien entiende a los mal llamados dirigentes de la FDTC cuando anuncian que deben unir las fuerzas son simplemente de anuncios para llamar la atención en el momento, luego se olvidan. Al parecer cuando las presiones están a la orden del día, despiertan o es que lo hacen en medio de algunas copitas que ciertos dirigentes tienen esa mala concepción. Señores la FDTC no puede estar apagada en las justas demandas del pueblo cusqueño y no hay una voz contestataria que debemos de tener. Con más datitos vuelvo mañana.