El Sabueso 05 10 19

CODINOMES.- ¿Cuántos codinomes habrá en la ciudad imperial así como en el ámbito de la región del Cusco?, es la interrogante que se hacen los sabuesos, bueno pues de estos personajes hjay muchos en la región, que por el momento no son llamados a rendir cuentas a la justicia. Estos personajes están como si nada hubiera pasado nada en la región, cuando están involucrados en actos de corrupción, Pronto los codinomes estarán en la mira de la justicia, estén atentos.

DESTRABES.- Nos informan que el nuevo gabinete ministerial a anunciado a todos los gobernadores regionales donde está el de Cusco, que destrabarán las obras y otras que tiene el gobierno nacional. En hora buena que se presenten estos anuncios para hacer el seguimiento y conocer si realmente cumplen o no. Solo les decimos a quienes nos anuncian que van a destrabar, a que cumplan y nada más. Porque de incumplimiento ya estamos cansados.

PASARAN.- No puede ser que las denuncias en la dirección regional de Salud pasen al olvido y que estas se den trámite como ocurre con el desplazamiento de personal, donde muchos de los funcionarios de la era correligionaria se aprovecha. Si señores se aprovechan, eso no se puede permitir de ninguna manera. Sucede que trabajadores que no se merecen están en la lista y los que tienen 10,20, 30 años siguen postergados. Eso si que los sabuesos no permitirán de ninguna manera.

PARALIZADOS.- En la UNSAAC la comunidad antoniana viene demandando a los docentes a recuperar el tiempo perdido, como es de conocimiento acataron paro nacional de 72 horas y que termino ayer, precisamente viernes donde no hubo labores. Esperamos que recuperen el tiempo perdido, por su puesto las demandas de los docentes son justas y seguro que el gobierno nacional ahora con nuevos ministros los atenderá a sus justas demandas. Los queremos ver, señores. A buscar la institucionalidad de la tricentenaria.

TALANDO.- En hora buena que las autoridades y funcionarios de la ciudad, se den un tiempito parta verificar insitu a los árboles que adornan nuestros parques, sucede que por los años muchos son un peligro y podría provocar accidente que lamentar. Por lo pronto se menciona que muchos de estas especies por los años deben de ser cambiados. Solo recomendarles a quienes anuncian este propósito, háganlo con mucha sapiencia.

PALOMINOS.- No puede ser que los propietarios de la empresa de transportes interprovincial Expreso Palomino SAC muestren la insensibilidad para con las victimas del trágico accidente de tránsito en la carretera Interoceánica. Señores ayer por segundo día divisamos a los familiares que se hallan en los hospitales y clínicas, pasar apuros sin que tengan el apoyo decidido para que se recuperen los heridos. ¿Dónde están los que dicen controlar?, no se oye padre.

VERIFICADORES.- Desde la dirección regional de Transportes Comunicaciones, en estos días no se escucha nada sobre las acciones que deben de asumir contra la empresa de transportes Palomino que provoco un trágico accidente con consecuencias fatales. Ni aquellos que dicen hacen la verificación a las empresas, no salieron a explicar cuál era la situación del bus siniestrado. A ver si de alguna manera despiertan y expliquen, no vale estar callados.

SIN PISO.- Ahora cual será la respuesta de los tres ex -congresistas de la bancada cusqueña que en estos días fueron declarados como personas no gratas por su accionar nada grata, hasta fueron calificado como una traición al pueblo. Por allí indican que perdieron piso y nunca más serán elegidos, señalaron los entendidos en política. Bueno pues, seguro que alguna vez estarán en las calles de la ciudad y los veremos qué pasa con estos personajes de la farándula política.

A LUCHAR.- Nos informan que las autoridades en forma multisectorial, trabajarán por la seguridad en favor de la población el propósito es hacer frente a la delincuencia en sus diferentes modalidades, por ello realizan las reuniones de coordinación. En este tema, trabaja la PNP, Ministerio Publico, las municipalidades y otros. En hora buena que le hagan el frente a los delincuentes que están en Cusco especialmente a los foráneos. Saludable decisión.

CONTROLEN.- El trágico accidente de tránsito ocurrido en la carretera Interoceánica llama la atención, por lo pronto los entendidos piden que esta sea el punto del hilo para realizar los controles a todas las empresas que operan en el terminal terrestre así como en otras. Donde están aquellos funcionarios que tienen que realizar este trabajo, sería bueno que no solo aparezcan cuando se registran accidentes. Este trabajo debe ser en forma permanente.

SALUDABLE.- En hora buena que en el ministerio de Salud continua en el cargo la Dra. Zulema Tomas quien juramento y continua en este portafolio, esto hace que se garantiza la ejecución de la construcción del hospital Antonio Lorena. En las ultimas hora a manifestado que se impulse la construcción del proyecto que tanto requiere el pueblo del Cusco, estaremos haciendo el seguimiento, nos llegan buenas noticias. Los veremos desde el balcón, señores, vuelvo el lunes con mas datitos.