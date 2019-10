El Sabueso 03 10 19

TRAGEDIA. – El accidente de tránsito ocurrido en la carretera inter oceánica, recién se conocer que a radio una serie de historias que llaman la atención y es hora que las autoridades que tienen que ver eviten este tipo de hechos que lamentar. Por lo pronto inocentes víctimas han dejado de existir, cuando la empresa donde viajaban era reincidente y a pesar de ello no cumplió con algunas sanciones que debían de implementarse. Esto sí que señores no se debe de permitir y no quedar impune como siempre los acostumbran.

A BASES.-. Tras la disolución del Congreso de la Republica por el momento los que aún estaban en el hemiciclo no lo creen que Martin Vizcarra les dio un duro golpe para que vayan a buscar chamba como lo dijo un ex congresista. Señores la disolución del congreso ya fue, por tanto, ahora los peruanos somos conscientes que en este tema de la política donde se vive una crisis debemos de poner de nuestra parte para superar la institucionalidad. En una dura tarea para lograr la paz y que el país camine al ritmo del tiempo.

FALLAS.- El accidente de tránsito, trágico registrado en la carretera Inter oceánica , está trayendo una serie de hipótesis, unos dicen que fue por una falla humana, otros manifiestan otras acciones, en fin la policía a la fecha sigue investigando. Por lo visto fue una tragedia toda vez que en el lugar de los hechos se puede apreciar rocas inmensas, lo que hace al dar las vueltas de campana fueron mortales para los pasajeros. Sería bueno que expliquen e informen que es lo que paso.

ENLUTADOS.-Tras el accidente de tránsito ocurrido con el bus inter provincial Palomino, se informa que las víctimas son inocentes que viajaban en esta unidad motorizada, aunque en esta empresa Palomino ya es reincidente. Ante este hecho se menciona que la SUTRAN también intervino y asume las acciones, sancionando a la unidad motorizada con una suspensión como si con eso se soluciona el problema. No es así se deben de asumir las acciones ejecutivas.

ABANDONADOS-._ No puede ser señores que la empresa de transportes Palomino, descuida la atención a los fallecidos y también a los heridos, so pretexto que la unidad siniestrada tiene su seguido, desaparecieron los empresarios, no son habidos menos apoyan a los heridos y a los deudos de los fallecidos. Ojalá que las instancias que tienen que ver intervengan de oficio. Ayer divisamos a muchos de los deudos exigir justicia, pero no pueden estar abandonado. A ver si a la empresa de transportes obligan a que cumpla con sus obligaciones.

AL FIN.-. Hasta que por fin los maestros de la provincia cusqueña de Anta, alguien tuvo que poner orden, sucede que la directora regional de Educación anuncio la destitución de la directora de la UGEL Anta por ello buscan a su reemplazante que debe conocerse hoy a más tardar. Lo que hace que doña Karina Calderón ya no es, más directora de la UGEL, así que ahora ya no habrá medida cautelar desde el Poder Judicial, al fin se democratiza la administración educacional en Anta. Estaremos atentos al funcionario que será designado.

REORGANIZACION. – Unita más del sector Educación, nos informan que en la fecha se anuncia que varios directores de UGELs tendrán que dejar el cargo, porque muchos no aprobaron las evaluaciones al que fueron sometidos. Así que señores a ponerse al día,. Ahora no habrá quien ponga su recurso de amparo ante el Poder Judicial para seguir vigente como funcionario. Se vienen los cambios de directores de UGELs., estén atentos señores.

VERGUENZAS.- Los comentarios continúan con la actitud demostrada por los congresistas de la bancada cusqueña, como son Nelly Cuadro, Armando Villanueva y Rebeca Cruz, mientras que el cascabel y el eco mantuvieron su posición estuvieron de acuerdo con el cierre del congreso y potras acciones-. En fin, para los tres congresistas que pensábamos los cusqueños que cambiarían de actitud, decepcionaron y tendrán que ir a buscar “chamba” como dijo un ex congresista de la república. Así que después de la decepción es mejor que nunca mas aparezcan en la vida pública del Cusco, váyanse curuju.

72 HORAS.- Los problemas continúan en la primera casa de estudios la UNSAAC sucede que ayer en forma sorpresiva nos dimos con la sorpresa que los docentes antonianos, se declararon en un paro de 72 horas, exigiendo atención a sus justas demandas laborales. Ahora se espera que les solucionen caso contrario radicalizarán la lucha. Por lo visto hay unidad en los catedráticos que asumen una medida de fuerza más radical. Docentes antonianos están en pie de lucha.

ASAMBKLEA.- Unita más de nuestra tricentenaria, hasta que por fin señores se instaló la Asamblea Universitaria en nuestra primera casa de estudios, donde tendrán que poner en orden las cosas, por lo pronto en los próximos días en la primera sesión trataran el tema de las autoridades Antonianas. Al parecer en esta ocasión le darán la estocada al cargo señor Rector, donde la propuesta es dar al docente más antiguo quien asumirá las riendas de nuestra alma mater. Así que señores se vienen los cambios urgentes.

OPERADORES.- Los Licenciados en Turismo del Cusco, iniciaron la lucha frontal contra el DS. Que liberaliza la profesión con los operadores del turismo, por ello ayer los profesionales salieron en una masiva movilización callejera. Indicaron que es el inicio de las luchas que emprenderán desde la ciudad del Cusco. Se esperan respuestas de los gobernantes nacionales, seguro que lo deben hacer, cuando vivimos una etapa de crisis política con la disolución del congreso. Se vienen mas luchas que traerán consecuencias. Estaremos atentos, señores, Vuelvo mañana con más datitos.