El Sabueso 02 10 19

ACCIDENTE. – Una vez más las carreteras están a la vista con un grave accidente de tránsito que ocurrió en la carretera Interoceánica que debe llamar la atención del caso, y seguro estamos que la Policía Nacional investiga para dar con las consecuencias. Hasta el cierre de este informo decían número de muertos y también número de heridos que al final confunden a la población. Lo que si fue de que el accidente fue grave y a investigar.

LA CRISIS. – Lo ocurrido en el Congreso de la Republica llamo la atención, señores sucede que la crisis que se registra en el país nos debe llamar la atención, especialmente en aquellos personajes que solo buscan interés y no van a trabajar por el país. Como te atrae el poder, habría que decirles aquellos congresistas que en verdad Martin Vizcarra les dio un golpe duro, para que aprendan de cómo es la lógica. Ayer muchos de los que fueron congresistas pensaban que era juego, peor no sabían que ya termino su mandato.

CONVICCION. Las protestas que surgen en nuestra ciudad son por convicción del pueblo que sale a las calles y no porque algún dirigente que quiere liderar lo hace, no señores todos están en las calles porque así lo obliga el momento político que vive el país. ¿Dónde estarán aquellos dirigentes que tienen que liderar? Por el momento no divisamos a estos personajes que, en verdad, deben de estar en los cuarteles de invierno, seguro que esta semana los sabuesos los veremos, hasta cuando nuestro pueblo no tendrá a los líderes con voz contestataria.

MOMENTO.- En este momento oportuno, quienes deben de estar liderando a la población son los dirigentes de las organizaciones representativas quienes deberían de estar al frente y de esta manera, decir que Cusco no está solo, sino que tiene a sus dirigentes que presentan a sus organizaciones representativas. ¿Cuándo habrá unidad en la FDTC?, es la interrogante que lanzamos desde el balcón y ver que nuestras organizaciones estén atentos a los problemas que se presentan en el país.

IRRESPONSABLE.- Que pasó con el Alcalde del distrito de San Salvador de la provincia cusqueña de Calca, sucede que el hombre fue intervenido cuando conducía una unidad motorizada en estado de ebriedad y nos informan que quieren hacerse la víctima. Señor cuando uno conduce un carro borracho se debe de sancionar y las leyes así lo indican. Bueno pues en estos días nos informan que el hombre trata de ocultar la falta cometida. Los sabuesos haremos el seguimiento del caso. A quienes conducen vehículos en estado de ebriedad, se sancionan.

TENSION.- La tensión continúa en el corredor minero de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, donde la población aun no cesa las protestas, informan que los representantes de las empresas mineras no dan la cara al dialogo, al contrario siguen alargando el problema. Esperamos que hoy o en estos días solucionen el problema y dejen en paz a estas localidades donde el problema se agrava por las medidas de fuerza que adoptan y dejan cantidad de vehículos varados. Así que señores, dura tarea que solucionar en estos días.

INVESTIGACION.- Nos datean que el proceso de desplazamiento del personal en la dirección regional de Salud está en estambay, eso hace que la comisión de consejeros investigarán sobre este caso. Esperamos que lo hagan y tengamos a la brevedad el informe, toda vez que en este sector hay graves faltas y aprovechamientos de los funcionarios a quienes según los entendidos no les corresponde esta rotación. En hora buena, los veremos, con que cuento nos salen. Ojo así como cierran al congreso en Cusco también debemos seguir el mismo camino con instituciones que dejan mucho que desear.

MAS LIOS.- Los problemas siguen en la tricentenaria UNSAAC, ahora nos informan que la Contraloría General de la República encontró irregularidades en el pago irregular a docentes quienes habrían recibido por el tiempo de servicios y en la lista son once docentes donde están alagunas autoridades y ex. Ahora que dirán los que administran, veremos en que queda estos anuncios de la contraloría a dado a conocer. Hoy los veremos que responden desde la universidad, donde los problemas siguen sin que se busquen soluciones.

LAS LUCHAS.- Nos informan desde la provincia de La Convención, que en reciente asamblea de dirigentes se aprobó iniciar medidas de fuerza contra el gobierno nacional, por lo pronto tienen programado el inicio de las luchas a partir del 7 de octubre son sendas movilizaciones. ¡No puede ser!!, que las provincias de la región con medidas de fuerza se hagan escuchar y a partir de ello, recién los gobernantes, busquen el dialogo como nos anuncian. Así que señores, estaremos atentos que pasa con los quillachus. La guerra se inicia.

IMPUNIDAD.- Señores de Cultura sería bueno que hagan el seguimiento a las acciones administrativas sancionatorias que implementan contra la empresa que protagonizó un atentado al complejo arqueológico de Choquequirao, al aterrizar un helicóptero. Los que hacen el seguimiento informan que el caso está en estambay o tiene un camino de largo aliento o está avanza a paso de tortuga. Entendidos hagan el seguimiento y no descuiden o en todo caso que no quede en la impunidad, señores.

APERTUREN.- En la municipalidad provincial del Cusco, en estos últimos días escuchamos señalar que todos los complejos deportivos y los parques deben de estar abiertos para los niñez y la juventud, sin embargo los sabuesos hicieron un seguimiento, muchos de ellos no se cumplen. Es hora de que los funcionarios que promueven este tipo de acciones, hagan cumplir y hagan el seguimiento del caso. Por lo pronto el parquecito de La Recoleta siempre lo vemos cerrado y otros parquecitos, aperturen, señores. Vuelvo mañana con más datitos.