El Sabueso 16 09 19

HISTORICO.- Califican De histórico el fallo que emito el magistrado dirimente en el caso de la construcción del Hotel Sheraton donde se debe de demoler y que esta debe ser a la brevedad posible, por tanto el Cusco gano y se hace respetar ante las presiones de aquellos que no respetan nuestra ciudad. Asi que señores la demolición debe concretarse a la brevedad posible, seguro que la entidad cultural y quienes tienen que ver con este caso, exigirán a que se ejecute a la brevedad.

ILUSIONISTAS.- En el tema del fallo del Poder Judicial con relación al caso del hotel Sheraton, hay que reconocer a quienes bregaron para buscar este propósito, lucharon hasta el final, aquí no vamos a decir nombres, pero Cusco salió ganando. Así que señores ahora a exigir su demolición porque asi lo exige el Poder Judicial. Es un logro importante, esto es un precedente para que nadie por mas billete que tenga venga de destruir nuestra monumentalidad. Ojla que ponga cerrojo señores y nadie puede destruir a nuestra tierra.

RESULTADOS.- Nos informan que mañana el comité electoral de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, dará a conocer los resultados al 100% de las recientes elecciones que se realizaron, aunque en estos días ya se vienen dando a conocer a los elegidos. Ahora se espera que los elegidos cumplan con lo que ofrecieron y no quede en simples anuncios, estamos señores, debemos de luchar por la institucionalidad de nuestra tricentenria.

NEGOCIANTES.- No lo creíamos, pero hoy nos enteramos muchos que eran dirigentes sindicales del magisterio cusqueño, como el Sutep y SUTER resultaron ser negociantes de sus puestos de trabajo y así hablan de moralidad criticando la corrupción. Quien será el que negocio su puesto de trabajo para irse a provincias de la región recibiendo una buena suma de dinero en efectivos y en el colmo dólares. Así que no tiene autoridad moral para criticar, menos rechazar la corrupción, ¿Quién o quiénes serán?

REVENTARA.- Nos datean que en cualquier momento reventarán los serios cuestionamientos y hechos de presunta corrupción en la dirección de la UGEL Cusco donde cada cosa que comentan, llama la atención del caso. En su momento se conocerá y quien será el directo responsable, simplemente usted amigo lector los conocerá. Hay cantidad de hechos que llaman la atención, será cierto que hay un dolor de cabeza en los servidores nombrados, si señores. Pronto pronto reventará todo lo que hay y están ligados a actos de corrupción.

4 MESES.- Nos informan que en la facción Chile de la FDTC, les queda cuatro meses para que dizque unifique a la ex gloriosas, todo porque el oportunismo le cayo bien al dirigente en la UNSAAC donde lo eligieron como decano y asumirá funciones en el mes de enero del 2020. Y ahora que harán los cerebros o “los gusanillos” que tratan a quienes los critican. Así que señores, ahora quien swerá el que imponga, aunque también por allí había estado el camarada del Sintuc. Donde no está el oportunismo.

VERGÜENZA.- Sinceramente las denuncias que surgen en la municipalidad provincial sobre algunas regidorras y regidores da mucho que desear, todo por pequeñas sumas y lo más criticable es de que no cumplen con el trabajo que les encomiendan en el pleno del consejo. Lo denunciado en estos días, de que la señora regidora Tania Cardeña no viajo a La Convención a representar al Cusco en sus fiestas de creación política, sin embargo, habría presentado un informe de los gastos y otros, hecho que aún no se sabe si lo hizo o no. Hoy tendremos seguro la noticia.

CHUMBIVILCAS.- Nos datean desde la tierra de los qorilazos que la corrupción está a la orden del día en la actual administración a más de estar recordando al que fue defenestrado del cargo de alcalde, hay cosas que requiere ser intervenidos por contraloría. Por lo pronto indican que se ha rodeado que aquellos que se aprovechan y le sacan jugo en pareja, no contento con ello no hay obra y se inaugura son las que dejo la ex gestión. A esto se suma que es gobernado por el defenestrado. Así que en los siguientes días vamos a escribir los capítulos de corrupción.

CRITICINES.- No puede ser que en estos últimos días, se le venga un carga montón de críticas a la flamante directora regional de Educación, los criticones todo porque llego a este cargo, lo que ha causado odios y pasiones. Eso hace que la envidio los corroe a estos personajes, ojo no lo estamos defendiendo, sino que hay que dar oportunidad a quienes podrían dirigir un sector complicado como es Educación en la región. Hay que darle plazos y a partir de ello recién criticarlo. Donde no están los envidiosos.

PERDIENDO.-El último sábado fue el día central de las fiestas religiosas del Señor de Huanca, lo que llamo la atención es de que este año, señores y hay que decirlo, tuvo poca asistencia, especialmente a los peregrinos que iban a pie por la zona de San Jerónimo. Eso hace que se va perdiendo la tradición y la cultura viva de estas celebraciones donde la feligresía asistía en gran cantidad, lo visto en el peregrinaje a pie nos llama la atención, divisamos poca gente. Eso hace que algo está pasando y falta promoción de estas fiestas religiosas en San Salvador Calca.

SANCIONEN.- Clamor del pueblo, contra aquellos que no respetan la vida de los animales como sucedió hace días atrás en la provincia cusqueña de Paruro, donde varios toros fueron sacrificados en las corridas y todo promovido por un mal alcalde que organizo esta tragedia. Reprochable desee todo punto de vista, el animal también requiere respeto a sus vidas y no pueden sacrificarlo como lo hicieron. A este paso, seguro que los defensores de los animales saldrán en protesta y exigirán que respeten la vida anima. Están comunicados, vuelvo mañana.