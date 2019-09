El Sabueso 13 09 19

CAMBIAZOS. – Los sabuesos hemos sido informados que en cualquier momento los funcionarios que dicen tener la confianza del gobernador y asumen actitudes nada gratas en muchos casos una soberbia, en cualquier momento se pueden ir y les darán las gracias por los servicios prestados. Así que nadie se puede ser dueño del puesto que lo confió, ¿Quiénes se irán?, es la interrogante que surge, así que están con los dáis contados, no sería nada raro que este fin de semana les llegue los agradecimientos.

DEMOCRACIA. – Las recientes elecciones que se realizaron en la primera casa de estudios la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, a desnudado a aquellos que pretendieron frustrar y llevar a la crisis, saben porque los docentes y estudiantes asistieron responsablemente a las urnas. Así que los frustradores, ahora que estarán pensando hacer en la universidad. Por el momento “El sabueso”, ya les hace el seguimiento a estos siniestros que pretenden llevar a la crisis institucional a nuestra universidad. En su momento les diremos quiénes son.

CONFIANZA. – Nos informan que la nueva directora de la dirección regional de Educación la profesora Ruth Báez, está visitando a las diferentes provincias de la región, para recoger su problemática y a partir de ello recibir el voto de confianza para trabajar y dirigir al sector con decisiones ejecutivas. En hora buena que visite, se espera que en ella ponga orden y a aquellos que están inmersos en corrupción debe votarlos. En hora buena, a ver si a los longevinos de la DREC también les pone orden.

TORTUGUITAS.- ¿Cuándo habrá reingeniería en el Ministerio Publico? Es la interrogante que nos hacemos, debido a que muchas denuncias de funcionarios públicos duermen el sueño de los justos y así la alta carga procesal no se reduce. Es hora de que las instancias pertinentes le pongan la mira, no puede ser que las investigaciones, especialmente para dar una acusación fiscal tiene que pasar años. Solo para decirles, señores se denunciaron a muchos funcionarios en años atrás y hoy duermen, no hay respuesta, mientras los denunciados hoy andan como si nada.

LOS JUNIORS. – Que pasa con los funcionarios compañeros de la Sociedad de Beneficencia Publica en un momento anunciaron que el comedor popular de la calle Pampa del Castillo anunciaron que en agosto apeturarían esta infraestructura. Ya estamos en setiembre, no hay nada. A ver si despiertan a los compañeros, porque indican que se ha apristizado la beneficencia. Cuidado quien queda mal, pongan orden. A pesar del concurso amañada en personal, nadie dice nada, eso hace que

EJECUTEN. Ayer los sabuesos realizaron una encuesta en la ciudad, sobre la construcción de la vía Expresa, en su mayoría demandaron a que las autoridades ejecuten y actúen con decisiones ejecutivas y dejen de lado las fiestas populares donde convocan a las portátiles. En este sentido, más adelante señalaron que les toman la palabra, a fin de que se ejecuten en los plazos establecidos y a partir de ello el pueblo no pierda la confianza. Clamor de los cusqueños que se haga realidad la vía Expresa, señores.

HISTORICO.- Ayer jueves para el país fue un día histórico, debido a que el Poder Judicial les dijo a los corruptos no salen de la cárcel, por tanto seguirán purgando cárcel y allí los procesarán por las imputaciones que tienen en su contra. Un hecho que fue saludable fue la decisión del juez en San Francisco de California de los EEU le dijo no sales de la prisión al Cholo Toledo, quien hizo un triste espectáculo. El otro caso es de la china Keiko a quien también la magistrada del dirimente del Poder Judicial de Lima le dijo, no. En hora buena, un buen precedente, señores.

SIN LECHE.- Que pasa en las diferentes municipalidades del Cusco, sucede señores que a la fecha no cumplen con entregar el vaso de leche programa que beneficia a los más necesitados. No puede ser que en la municipalidad provincial desde el mes de mayo no entregan. En otras municipalidades, tampoco se entrega. Sería bueno que las instancias pertinentes intervengan de oficio y exijan a los alcaldes explicaciones. Ojo señores por ley se debe de entregar el vaso de leche y eso es a nivel nacional, para ello se tiene el presupuesto.

VERGÜENZA. – Que tal alcalde de la provincia de Chumbivilcs, al parecer no se siente seguro de si mismo, sino que sigue pensando que el defenestrado llegara en cualquier momento cuando ya el JNE de elecciones le denegó y nunca será alcalde. Al parecer Marcos Ibarra, piensa que su jefe Rolando Solís será su eminencia porque en cada placa recordatoria de las obras le pone su nombrecito. Cuidado el pueblo empezó a cuestionar duramente, señores si uno no es autoridad no puede figurar en las placas, que vergüenza.

LA UNIDAD. – Todo hace indicar que la tan cantada unidad en la FDTC no se dará porque la facción del electorero no le da la gana, menos responde al dialogo al contrario ahora está promoviendo una reunión nacional que están convocando los altos mandos de la CGTP. Se dijo que esta semana, habría una reunión, pero esto no se da. A este paso, seguirán divididos y no sabemos ahora cuando buscarán la unidad, si estarían en vida Emiliano y otros ex verdaderos dirigentes a estos los votarían para que no lleven a la crisis a la FDCT. Que dirán los gusanillos.

VERIDICO.- Siguen los problemas en la DIRESA Cusco, comprobado que los actuales funcionarios que don Jean Paul les encargo se aprovechan del cargo y saben que están haciendo ahora, sucede que en el proceso de desplazamiento vale decir se vienen reasignando de puestos de trabajo. Y quien lidera el director regional y otros funcionarios acciopopulistas, so pretexto que tienen el cargo de confianza quieren venirse al Cusco cuando la plaza de Darío Navarro es en urco. Cuidado ese aprovechamiento. Se vienen los datitos, vuelvo mañana, luchando contra la corrupción.