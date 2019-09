El Sabueso 12 09 19

EL TORPEDERO.- Nos informan que un funcionario de la municipalidad de San Sebastián que trabaja en el área de obras es directivo del colegio de Ingenieros, hasta allí todo bien, pero resulta contradictorio que conociendo que el alcalde de San Sebastián es uno de los principales impulsores de la Nueva Vía Expresa, el funcionario asuma una posición que torpedea la importante obra. Lo ético sería que deje el cargo y asuma posiciones contra la ejecución de la obra si así lo decide. Tiene obviamente todo el derecho de tener su opinión y obviamente de cuestionar proyectos, pero estar en ambos lados, no es ético.

COSAPICHAKUNA EN VIGENCIA.- Nos datean que tras los cuestionamientos a la ejecución de la Vía Expresa están representantes de empresas que tuvieron a su cargo anteriormente proyectos en Cusco y claro obviamente quieren que se repita la historia. Para ello utilizan a sus adláteres para exigir precios y precisiones a fin que empiece a moverse un club. Ante la arremetida no debe caerse otras vez en el pasado que todos y todas queremos superar. Y los infiltrados deben ser tal como exigen honestos en decir que intereses representan.

EL TRABAJO.- Continúa el trabajo para liberar la zona de la Via Expresa. ayer nuevamente las autoridades se unieron para hacer realidad y todos han manifestado que con unidad se logrará este objetivo y esperemos que en los plazos más breve se haga realidad. En hora buena, ojalá que esto siga y ojo los estamos chequeando, Todos le ponen el entusiasmo, a pesar de que hay muchos supuestos dueños que pretenden frustrar. A seguir trabajando.

DIRIGENTILLOS.- Donde no están aquellos figuretys que salen cuando les conviene, vale decir son del oportunismo ayer salieron una vez más, aunque estos fueron contratados en la anterior gestión regional, salieron a señalar los plazos como si fueran funcionarios. A este personaje, habría que decirle mejor estas callado, porque estar criticando al colegio de Ingenieros no te da. Solo habría que decirle al gordito: ¿Dónde estaba cuando los ingenieros denunciaron?, oportunista.

SAN DARIO.- A propo de la dirección regional de Salud, sucede que los sabuesos llegaron a conocer que quien hace y deshace en la DIRESA Cusco es el buen Darío, sobre quien tenemos conocimiento que es hombre fuerte del gobernador regional quien en algún momento dijo que pone las manos al fuego por este personaje. Es quien hace y deshace, vota y contrata personal hasta se da la pana de ofrecer trabajo a los incautos o no señor Dario ofreciendo RRPP y otros. Cuidado gobernador hay muchas denuncias contra el ex militante de la PU hoy correligionario.

EN PRESTAMO.- No puede ser que desde los Estados Unidos nos preste la placa de Echenique cuando esta reliquia es de los cusqueños que nos dejaron la historia, es hora de que el pueblo junto a las autoridades y quienes tienen que ver realicen las gestiones para que gestionen y repatrien, porque nos pertenece. Los sabuesos, recordamos que anteriores gestiones municipales decían que están gestionando y para ello hasta viajaron con todo pagado. A ver si nos explican, lo que si vamos a pregonar es de que no nos presten, sino que vuelva al Cusco, que nos pertenece.

REGIDORES.- ¿Quién conoce a los 13 regidores?, es la interrogante que lanzamos a nuestros seguidores, señores a cuántos de ellos conocen, al parecer solo a uno dos hasta tres que siempre están informando que es lo que hacen. Los demás son personajes de adorno no se pronuncian, eso llama la atención de la población, sería bueno que las instancias que correspondan les hagan comprender que el pueblo ya les observa, en su momento les diremos que hacen por el pueblo. Ojo no solo sean buenos para cobrar sus buenos salarios y de trabajo cero.

INCUMPLEN.- Un caso que nos llama la atención, en la municipalidad provincial, sucede que en el mes de julio en sesión de consejo aprobaron destacar una comisión de regidores a la provincia de la Convención a ser partícipes en los actos celebratorios y que representen al Cusco. En esta comisión fueron elegidos una regidora y otros dos varones, sucede que al momento de viajar solo fueron dos y falto uno y ojo fueron con los viáticos del caso. Sin embargo, hoy se conoce que el que falto como presentará su informe y rendición de cuentas. Hasta en eso incumplen.

AGRARIOS.- El director regional de Agricultura y Riego del Cusco, anuncio que el seguro agrario catastrófico en la presente campaña agrícola tendrá una serie de cambios urgentes, indico que llegará en el acto el apoyo a los campesinos que sufran los efectos de la furia de la naturaleza. En hora buena y que las denuncias contra la beneficiada MAFRE no queden allí, sino que se esclarezcan, porque se llenaron de buenos ingresos en años pasados. En hora buena que los cambios se vengan y lo veremos, señor director de Agricultura. Vuelvo mañana con mas datitos.

REUNION???.- Es increíble sucede que para ayer convocaron a reunión de trabajo a los colegios profesionales, alcaldes y sociedad civil para tratar el tema de la vía Expresa, lo que llama la atención es de que esta se realizó en medio de un cierra puertas, fue en un lugar cerrado. Solo participaron representantes, no ingreso nadie. Que contradictorio, hablan de transparencia y realizan reuniones a puerta cerrada. Ojo el pueblo solo quiere que hablen con la sinceridad, eso de reuniones entre cuatro paredes llama a muchas sospechas.

DISPOSICIONES.- Ayer en la reunión de trabajo entre los funcionarios del GORE, colegios profesionales, alcaldes y sociedad civil, desde muy temprano el director del Plan Copesco ya daba órdenes precisas que quienes deberían de ingresar a la reunión. ¿Qué cosita ocultan?, ojo el pueblo está cansado de la corrupción, A ver señor gobernador regional y su funcionario del Plan Copesco, es bueno que hablen con la sinceridad sobre los costos, si el colegio de Ingenieros observa es porque aquí hay alguito.

CONFIDENCIALIDAD.- En la reunión al que convoco el gobernador regional sobre el caso Vía expresa hay muchas conjeturas que surgen, sucede con el termino de confidencialidad, hace que todo lo hagan cerrado, eso sucedió ayer, la reunión fue a puerta cerrada y han ordenado que no ingrese la prensa local o quienes se interesan en este caso. A pesar de eso, sería bueno que rompan, porque eso de confidencias crea muchas suspicacias que seguro se conocera. Ojo como dicen no hay crimen perfecto, siempre se conoce. Via Expresa con transparencia.