El Sabueso 10 09 19

ADOLORIDOS. – Todo hace indicar que los enfrentamientos entre el GORE Cusco mediante el proyecto especial regional Plan Copesco y el Colegio de Ingenieros Consejo Departamental ha provocado una sicosis, lo que hizo que el gobernador regional ponga orden y los convoque al dialogo. Ya era hora que se sienten a la mesa y solucionen sus diferencias, porque era insostenible. Bueno pues los veremos a que acuerdos llegan ojalá que los actores asistan a la reunión y se pongan de acuerdo en la construcción de la Vía Expresa.

CHABACANIS.- Una lastima que la improvisación haya estado presente en la ceremonia de inicio de funciones de la nueva directora de Educación. En la ceremonia se habló de meritocracia, de calidad, de excelencia, pero lamentablemente el acto protocolar quedo desdibujado por la improvisación. Inclusive uno de los oradores dijo que no sabía que iba a ser uso de la palabra. No se busca perfección, obviamente ocurre inconvenientes en una ceremonia, pero hacerlo todo mal, es una muestra que lo que se dice son solo palabras y palabras.

RECONOCE. – Que pasa con el director de proyecto Plan Copesco, como profesionales se debe de reconocer que si alguien o que mejor los colegios profesionales hacen las observaciones se debe de recoger y no terquearse, como es el funcionario de dicho proyecto. Solo para recordarle, que en un momento los sabuesos le dijeron señor el campo de juego del Estadio Garcilaso se destruye el funcionario Salió señalando que no es así le estamos regado y hoy como estamos. Ahora en el caso de la vía Expresa no reconoce las observaciones, así no se hace función pública, corríjase.

CONFIDENCIALIDAD. – Este dato va para los hombres públicos, porque siempre en algunas obras nos vienen con el cuento de la confidencialidad, vale decir no quieren actuar con la transparencia menos dar a conocer a la población con este prurito de que solo saben los que ejecutan. Señores esto promueve a que exista y se registren algunos lazos de la corrupción, el cual no debe pasar para nada. Así que las obras deben de ejecutarse con la transparencia, estamos.

PRESENTADA. – Ayer en medio de gran expectativa fue presentada la nueva directora regional de Educación profesora Alejandrina Ruth Báez Quispe, el encargado de hacerlo fue el gobernador regional quien pondero el trabajo que hizo desde las bases y de lo que fue luchadora sindical y vienen de las aulas tratando de explicar a los cuestionadores que es un cargo de confianza. Es un cambio necesario para oxigenar la gestión y mejorar la calidad de la Educación en la región. Ojo se vienen las gerencias para ello se trabaja, les dio una chiquita a los oponentes.

OPONENTES.- Ayer durante la presentación de la directora regional de Educación, no divisamos a los opositores, tampoco a los criticones o aunque estuvieron muy camuflados, sin embargo divisamos a muy pocos de sus compañeros de las luchas magisteriales que estuvieron en el SUTER. Los divisionarios, no estuvieron, sin embargo, la nueva directora ha manifestado que será amplia y su gestión será a puertas abiertas y si hay dialogo los recibirá. Del anuncio al hecho, queremos verlo en acción. En fin los opositores están esperando una fallita para salir al frente..

DISCUSIONES.- El Sabueso, tuvo acceso a una serie de denuncias que surgen contra el director regional de Salud y quienes los acompañan, será cierto que están inmersos en presuntos aprovechamientos, uno que están trabajando para su reasignación, en otros están favoreciendo con los puestos de trabajo a sus familiares. En su momento les diremos señores, se habla de que en la mayoría de las redes de salud, están diseminando a sus familiares, ahijados y otros. Cuidado que el nepotismo que les gane, señores, se vienen más datitos.

TRAFICOS.- Más datitos en el sector Salud, será cierto que algunos de los consejeros regionales están inmersos en el presunto caso de tráfico de influencias, sucede señores que muchos de ellos están recomendando a sus familiares, amigos, ahijados. En las denuncias del sector Salud, hablan de un consejero que habría favorecido con un puesto de trabajo en la Red de Salud Cusco Norte, que ha puesto a trabajar a su esposa. ¿Quién será este consejero?, en su momento, les decimos. Cuando pensábamos que terminaría en los es consejerines, hoy detectamos, se vienen los datos.

ELECCIONES.- Llego la hora cero en la primera casa de estudios la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, donde los estudiantes y docentes irán a las urnas para elegir a los nuevos representantes para los órganos de gobierno universitario. Se espera que sean un voto consciente y cambien de personajes, ya basta de aquellos eternos que a nada conducen. Los sabuesos estaremos atentos, quienes son los elegidos y le cambien a nuestra universidad, que viene una crisis que en verdad llama la atención del caso. Aunque surgieron voces de suspensión.

DECEPCION.- Que pasa con nuestra UNSAAC, sucede que dialogamos con varios trabajadores entre nombrados y contratados, ellos manifiestan que la universidad es todo un problema que es propiciado por las autoridades, por ello a muchos servidores que tienen años no les queda otra cosa que anticipar su jubilación. Señor trabajar en la universidad es todo un problema, porque las autoridades no cumplen con sus compromisos y están llevando a una crisis total, indicaron. ¿Será así?, averiguaremos señores, a que tiempos estamos llegando en la tricentenaria.

INCUMPLEN.- Los jefes de la policía anuncian que la población es primero para atenderlos, sin embargo en muchas comisarías hay algunos efectivos que no los cumplen, señores hemos recibido denuncias en el sentido que el último fin de semana varios pobladores llegaron a las comisarías de Santiago y Cusco para hacer denuncias de perdida de documentos y otros. Sucede que los encargados de recibir las denuncias no estaban en sus puestos, y si estaban les derivaron a otras comisarias, eso hace que no hacen caso al jefe. A ver si los instruyen y cumplen con su labor.

GRAVISIMOS. – Todo hace indicar que se vienen serios problemas para los organizadores de la Feria Huancaro 2019, toda vez que el auditor que fue contratado para que haga la revisión de los documentos hallo que no actuaron con la transparencia. Indican que no hay una verdadera sustentación del manejo económico, toda vez que no hay documentos que sustenten los ingresos y los gastos registrados. Bueno pues pronto se viene el informe y las recomendaciones. Vuelvo mañana con mas datitos.