El Sabueso 06 09 19

QUE PASA.- Que está pasando en la dirección regional de Salud DIRESA, sucede que los sabuesos fuimos informados que el actual director regional y algunos de sus funcionarios de confianza se estarían aprovechando del cargo. Sucede que el medico Darío Navarro, por estar en el cargo de confianza estaría realizando algunos trámites administrativos para que sea reasignado de su puesto de trabajo, qué, si señores su puesto de trabajo es en Urcos Quispicanchi y en caso de culminar su carguito se vendría a la sede regional, vulnerando las normas. Aprovechamientos bah

EX ADMINISTRADOR. – Ayer dialogamos con un grupo de trabajadores de la dirección regional de Transportes Comunicaciones quienes saludaron que al ex administrador del GORE le dieron las gracias por los servicios prestados. Sucede que este personaje tiene que ver con los evaluadores de las licencias de conducir, quien dice en muchos casos los coloco y tenían que rendirle pleitesía económica. Así que ahora no saben a quién rendirán cuentas porque a Terrazas le dieron forata. Triste realidad de este personaje. Vuelvo mañana.

ESTRATEGIAS.- Los recientes relevos o rotación de funcionarios que se realizó en la actual administración regional está provocando una serie de comentarios, unos positivos y los otros negativos, es un estándar de ideas que llaman la atención. Lo único que dicen es de que cambien de actitud el GORE, así lo esperamos señores. En fin, señores los veremos en la cancha a los nuevos funcionarios que asumen funciones. Alas y buenos vientos.

EJECUTIVO. – Por el momento no salió al frente el gobernador regional Jean Paúl Benavente a explicar del porque realizo el relevo de los funcionarios de su confianza, seguro que en su momento explicará en forma pública. Por allí indican que las múltiples taras que tiene, aun no puede estar al frente de la prensa local. Nos informan que, en la siguiente semana, se tendrá toda explicación y por allí se maneja que la administración regional, requería oxigenación. Estaremos atentos a las explicaciones y sería bueno que lo hagan cuanto antes.

MALAGUEROS. – No puede ser, solo en el Cusco puede presentarse, sucede señores que tras el cambio de los funcionarios aparecieron algunas malas lenguas, sin antes haberlo visto en acción ya les dan comentarios negativos. ¿Y quiénes son estos comentaristas?, son aquellos que en todos los gobiernos regionales se acomodan y nunca cumplen en sus centros de trabajo, o en todo caso le roban al gobierno nacional. Así que malagueros, primero esperen y tengan presentes que a los funcionarios se califica por el trabajo que cumplen.

CONTUNDENTE.- Lo visto ayer señores en nuestra ciudad, hace que el pueblo está de que la crisis política se solucione de una vez por todas en el país, la movilización se desarrolló dejando de lado los intereses político partidarios. Aquí señores hay que saludar, ante este hecho ahora que harán los gobernantes nacionales especialmente los mal llamados congresistas de la república que fueron el centro de la protesta ayer. Ahora cual será la respuesta de los gobernantes, clamor general: “Que se vayan todos”, “Los nefastos que se vayan cuanto antes”, dijeron.

APROVECHAOS.- Como siempre ayer en la tarde el ojo satelital de los sabuesos divisó a quienes pretendieron aprovecharse de la movilización, hecho que no fue permitido al contrario tuvieron que acogerse a la reglamentación. En la movilización de protesta, los vimos a aquellos que quieren sacar provecho, pero el momento no les dio la oportunidad de mostrarse. En hora buena que no se permita este propósito, por ahora nos guardamos la relación de estos personajes que piensan que todo ellos lo pueden hacer. A someterse lo que dice el pueblo.

CORRELIGONARIUS.- No puede ser que los funcionarios correligionarius se aprovechen de sus cargos públicos para beneficiarse, así no se hace trabajo funcional, así que señores estamos alertando lo que vienen haciendo en la dirección regional de Salud. Hay que indicar que el señor Navarro actualmente ocupa un cargo de confianza y si en algún momento le dicen gracias por sus servicios prestados y deberá de volver a su puesto de trabajo en Urcos, sin embargo, hoy trabaja junto a sus incondicionales para ser traídos a nuestra ciudad. ¡?Gobernador esto es corrupción o no?, señor gobernador ponga orden en el gallinero, no a los aprovechaos.

DUEÑITOS. – En los trabajos de recuperación de la Vía Expresa en los últimos días salieron al frente los presuntos propietarios quienes salen a decir que son propietarios, en hora buena pero lo que llama la atención es que cuando se les piden que presenten los documentos que los acreditan, estos señores no lo hacen. Eso hace que, en esta zona, había muchos propietarios fantasmas que por entusiasmo dicen estar de acuerdo que se construya el proyecto sin embargo son los primeros en poner piedras en el camino. Dueñitos presenten los documentos y punto.

ESTAFADORES.- Aparecieron presuntos estafadores en la Vía Expresa, sucede que aquellos que se creen dueños de esta zona habían vendido terrenos a incautas familias quienes ayer salieron a denunciar a los presuntos estafadores. Por lo pronto surgió el nombre de la familia Esquivel Carrión, contra quienes los incautos piden que asuman las acciones legales, porque vendieron terrenos que no son de sus propiedades y ojo les dieron buenos miles de soles. No puede ser que hagan llorar a las familias incautas.

MANCOMUNIDAD. – En estos últimos días señores observamos de como la población cusqueña sale al frente a cualquier eventualidad que se registra en la ciudad, sucede señores que ya no son aquellos que solo miran, sino que salen al frente para defender al prójimo. Sucede que en estos días somos informados que la población sale a defender a quienes son afectos de la delincuencia, es así que han capturado a los facinerosos y les dieron su merecido. En hora buena, unidos lograremos hacer frente a la delincuencia.