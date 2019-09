El Sabueso 05 09 19

SICOSIS.- No puede ser que la delincuencia siga haciendo de las suyas, tras el espectacular asalto a una ferretería el martes último, ayer nuevamente fuimos informados que asaltantes pretendieron quitarle la vía a un taxista y la población por poco hace justicia. A este paso, a donde estamos llegando con estos hechos, eso hace que la inseguridad sigue campeando, urge asumir las acciones oportunas para frenar a la delincuencia que preocupa. Nos preocupa la delincuencia.

ESTRATEGIAS. – Ante los casos delictivos que se presentan en la ciudad y la región, seguro que desde la jefatura de la VII Macro región policial del Cusco y Apurímac deben de estar planeando las nuevas estrategias para hacer frente a este problema social. Ojalá que se haga realidad cuanto antes, seguro que este caso debe estar preocupando al jefe policial para buscar nuevas estrategias para hacer frente a la delincuencia, En hora buena que lo hagan y es en favor de la población. En este caso la población debe de actuar también.

SORPRESITAS.- Ayer en la mañana se registró un corto circuito en el gobierno Regional en forma sorpresiva el ejecutivo con el gobernador Jean Paúl, realizo los relevos de funcionarios de su confianza, de un golpe se bajó a siete funcionarios para designar a nuevos. Eso hace que nadie es dueño de un puesto público, como veníamos viendo a muchos funcionarios que se creían hasta sacaban dueños y años, cuando ayer les dieron las gracias por los servicios prestados. Se espera que cambien y no sean pagos políticos como siempre nos acostumbran.

CORRELIGIONARIUS. -Desde ayer señores el GORE Cusco, cuenta con nuevos funcionarios “correligionarius” que estarán al frente de la administración regional, esperando que con estos cerebros se vengan los cambios y cumplan con lo que ofrecieron en campaña electoral. Bueno pues las direcciones regionales, gerencias y otras que tienen nuevos funcionarios, se espera que asuman los cambios y a partir de ello, cambiarle la imagen del GORE. Los veremos señores a los nuevos funcionarios que acompañarán, los veremos “acciopopulistas”.

PROBLEMON.- Las autoridades de la ciudad nos pintan y salen que se hará realidad la construcción de la vía Expresa, sin embargo no están tomando en cuenta que hay todavía por solucionar, toda vez que los presuntos propietarios de los terrenos, sufren atropellos. Sería bueno que dialoguen y solucionen este problemita, antes que los dueños de los terrenos, no les pongan piedras en el camino como ayer anunciaron, saneen los terrenos antes que se vengan los problemas, porque aún no están saneadas y ojo den el ejemplo de transparencia.

EXPLICACIONES.- Unita del deporte, ayer fuimos informados que los eternos dirigentes de la Federación Departamental de Fútbol del Cusco, explicaron que por apuro tuvieron que elegir al campeón y sub campeón de la región a Deportivo Garcilaso y al Club Yawar de Ollantaytambo. En este sentido, dijeron que fueron inscritos como clasificados como uno y como dos. Por tanto, no se podrá decir el equipo campeón y sub campeón. Aclarado el tema, pero así no se juega fútbol señores eternos dirigentes. ¿Cuándo habrá cambio en la FDF del Cusco?, basta de eternos.

SETENTONES.- En la población cusqueña hay preocupación, debido a que en la ciudad hay notarios que cumplieron mayoría de edad y deben de pasar al grupo de los cesantes y jubilados por mayoría de edad, sin embargo estos personajes siguen atendiendo como si eternamente deben de atender al pueblo. Esto lo decimos que un ciudadano tiene condiciones para atender hasta los 75 años de edad. Así como se controlan a los docentes universitarios, se debe de hacer lo mismo con muchos notarios que ya cumplieron sus ciclos de trabajo y hoy deben de ir al descanso. A ver quién pone los puntos sobre las ies.

FRIO , FRIAZO.- En nuestra alma mater la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, se nota que no hay el entusiasmo para las elecciones internas programadas para el 11 de setiembre, donde deben de elegir a los nuevos representantes a los órganos de gobierno. Se nota que no hay el entusiasmo, esto lo divisamos ayer donde Unidad Antoniana ofreció una conferencia de prensa. Por tanto, señores se nota que las elecciones llegarán y no hay conciencia universitaria. A ver si el comité electoral, al menos se hacen sentir.

TRANSPARENCIA.- Dialogamos con la gerente general de la Sociedad de Beneficencia Pública del Cusco, quien señalo que no hay ningún problema en el concurso público para el personal que requiere la entidad en las diferentes jefaturas. La funcionaria señalo que no hay ningún problema, los que denuncian son quienes fueron descalificados y todo se desarrolló con la transparencia sostuvo, en este caso reconoció que efectivamente dos o tres personas están denunciando y el caso es investigado por las instancias pertinentes.

VAYANSEE.- Hoy los sabuesos estarán alertas en todo momento, para verificar que capacidad de convocatoria tienen para la gran movilización que están convocando a nivel nacional con el lema: “que se vayan todos”, Como es de conocimiento el pueblo pide el cierre del congreso y adelanto de elecciones. Para ello en Cusco señalaron los que dicen ser dirigentes sociales que están convocando. A este anuncio hoy les haremos el seguimiento para ver qué capacidad de convocatoria tienen, los chequearemos al milímetro-.

APROVECHAMIENTO.- Señores en la movilización del pueblo que se está convocando, no se debe de permitir los aprovechamientos que pretende imponer aquellos mal llamados dirigentes impuestos, por tanto hoy el pueblo debe estar en las calles por convicción y no porque un grupo de eternos quieren hacer consentir que ellos están convocando. Así que hoy los sabuesillos estarán en las calles de la ciudad, recomendamos a no dejarse utilizar por algunos personajes que le hacen daño a la FDTC. Mañana les traeremos el análisis de la movilización. Con más datitos vuelvo mañana.