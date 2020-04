Liga 2 no se jugará si no es con público

- Advertisement -

Debido a la situación económica que atraviesa la Liga 2, la opción de que los clubes vuelvan a las canchas sin público en las gradas no es tan viable.

El presidente de la Segunda División, Arturo Sánchez, explicó la situación que actualmente se vive en la división de plata de nuestro fútbol, la Liga 2, en donde el contexto de un reinicio sin público en las gradas no es visto como una opción tan viable, debido a las limitaciones económicas que sufre el torneo y a la vez, los clubes que lo conforman.

«He conversado con Agustín Lozano y yo hubiera querido un poco más de liderazgo en este momento pero entiendo la posición porque nadie puede ver el futuro. Lo único que estamos haciendo es esperar y eso al final termina en desesperación porque hay muchas dudas. Si la Liga 2 se juega a puertas cerradas es muy complicado para nosotros porque no tenemos sostén económico», manifestó el directivo.

Indicó también que es difícil planificar con los constantes cambios y prolongaciones que tiene la cuarentena en nuestro país, además de las decisiones que tome el presidente Martín Vizcarra en un futuro. Debido a todo esto, Sánchez no dio fechas tentativas de una posible reanudación hasta que haya algo más establecido.

«Nosotros tenemos una responsabilidad, lo primero es salvaguardar la salud de las personas, pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que hable el presidente Vizcarra. Es complicado que el torneo vuelva en julio pero hay que ir viendo fechas para ver si podemos encajar un campeonato tanto de Liga 1 como de Liga 2», aseveró.

Por último, hizo hincapié en el factor económico de los equipos y de los futbolistas, ya que todo lo planificado desde inicios del 2020 «ya no existe». Sumado el tema de los refuerzos, de las pretemporadas y demás, no es sencillo visualizar el futuro dadas las trabas financieras. Eso sí, se comprometió a «no abandonar» a los jugadores.

«En estos momentos no hay que ver el lado político. Hay que ver el hogar de los jugadores, cualquier posibilidad de presupuesto que habíamos armado en enero ahora no existe. La mayoría de nosotros ya tenía jugadores para empezar pretemporada y por eso tratamos de ayudar, porque todavía no hemos pasado la parte más difícil. No vamos a abandonar a los jugadores pero es complicado porque se cayó todo, por eso necesitamos un apoyo económico», concluyó.