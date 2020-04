En reunión virtual se analizará futuro de Liga 1 peruana

- Advertisement -

Comité de crisis analizará futuro de Liga 1 peruana

En los últimos días se conformó el “Comité de crisis” integrado por integrantes de la ADFP y la ADFP-SD, el cual tiene como fin buscar soluciones para el futuro desarrollo de la Liga 1 y Liga 2. Este comité fue creado a raíz de la crisis que se vive por la propagación del Coronavirus. El presidente del club Santos de Nazca, Jorge Bravo, aseguró que dicho comité ya entró en funciones.

«Se ha formado un comité de crisis que está conformado por gente de la Liga 1 y Liga 2, para poder ver qué soluciones inmediatas podemos buscar para hacerle frente al Covid-19. Conversar con los clubes para ver de qué manera podemos enfrentar al impacto económico que tienen los diferentes equipos tanto profesionales como los de la Liga 2. Hoy tenemos la segunda reunión virtual», declaró Bravo.

Al ser consultado sobre la realidad que vive Santos de Nazca, Bravo aseguró: «Nosotros hemos dado la opción para que los jugadores puedan decidir si quieren hacer la cuarentena en sus casas o quedarse aquí en la provincia. Solo se ha quedado el 30% del equipo aquí en el hotel. El profesor Arrelucea hizo un entrenamiento el cual se los envían por redes sociales buscando mantener el ritmo de alguna u otra manera».

Además, Jorge Bravo contó en otro momento de la entrevista que él se encuentra subiendo a su cuenta de Facebook distintas recetas culinarias. Esta acción la realiza para tratar de llevar una cuarentena más llevadera. Una gran iniciativa teniendo en cuenta que muchas personas han optado por ingresar a la cocina en estos días de confinamiento.

Jugadores de liga 1 mantienen sueldos intactos

El mandamás de la Safap, el ex jugador Roberto Silva, comunicó que no ven de momento viable que se dé la chance de reducir sueldos a jugadores.

¡De momento no! Esa fue la respuesta del presidente de Safap, Roberto Silva, quien señaló que hasta el día de hoy la posibilidad de que puedan reducir sueldos a los jugadores a causa de la pandemia del coronavirus que se vive en Perú y que pueda ayudar a la solvencia de los clubes.

«Hasta el día de ayer ocho clubes ya habían depositado el mes completo, un par de equipos acordaron con sus jugadores aplazar un porcentaje para los próximos 15 días y los otros clubes que faltaban, por ahora, no tenemos la información, aunque recién estamos primero de abril», dijo Silva en primera instancia.

Agregó: «Pienso que esa posibilidad no se puede poner sobre la mesa y lo digo por varias razones. Por ejemplo, en Europa se habla de una reducción del 70 por ciento del sueldo regular, pero ellos tienen una prima e imagen, por lo que esa parte del sueldo termina representando una parte muy pequeña, o sea termina representando el cinco por ciento de lo que puede recibir un jugador al mes y no necesariamente lo hace para ayudar al club para solucionar su problema financiero sino en el contrato se tiene previsto que ante hechos de catástrofe puede darse esta figura, pero el Perú eso no existe».

En la misma, el ex futbolista aseguró que en el caso del torneo local las variables son solucionables, puesto que la mayor parte de los equipos tienen ingreso por derecho de televisión. A ello habría que sumarle, que aparentemente la Liga 1 no sufriría cambios a lo que era la planificación inicial, debido al aplazamiento de la Copa América y Eliminatorias.

«En el caso de Perú, por ahora, todo es solucionable, porque la gran mayoría de clubes tienen el ingreso de la televisión y, hasta donde tengo entendido, eso no se ha cortado hasta el momento. Además, no se jugarán ni Copa América ni algunas fechas de Eliminatorias, por tanto, se puede aprovechar esas fechas perdidas y con ello no tendrían que alargarse los contratos como podría corresponder. Más bien en estos momentos nuestra preocupación es la Liga 2 porque la mayoría de clubes depende de sus taquillas para funcionar y empezar a puertas cerradas no es viable», apuntó.

Finalmente, y no menos importante, Roberto Silva sostuvo que los convenios con algunas instituciones podrían aplazarse.

«Si entendería que los convenios que tienen firmados los clubes con nosotros sufran cierto aplazamiento por lo que ha representado esta cuarentena, pero reitero no consideramos oportuno ni viable el tema de la reducción de sueldos, porque creemos que hay otros mecanismos. En ese sentido, la FPF tendría que encontrar un mecanismo de salida antes de hablar de una posible reducción de salario. Hasta la foto de hoy hay salidas, si mañana nos dicen que la cuarentena se va a ampliar por 60 días más, el escenario cambiaría y pensaríamos si es viable que el campeonato se mantenga bajo esas circunstancias. Hay que esperar las medidas que dicte el gobierno porque si juegas a puertas cerradas tampoco tienes aeropuertos para que los equipos se trasladen y compitan. Cómo se haría en esos caso, sin duda son situaciones que no tenemos respuesta porque depende de las medidas que mande el ejecutivo”, concluyó.