Campeonato juvenil de ajedrez sub 08, sub10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18 en Cusco

La Escuela Cusqueña de Ajedrez invita a toda la ciudadanía en general a participar en el Campeonato Juvenil de Ajedrez en las categorías sub 08, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18 masculino y femenino por separado, así mismo a los International Rating Tournament (IRT) Juvenil Femenino y Masculino eventos que son selectivos para el Campeonato Regional Juvenil que se realizará en Arequipa.

Este importante evento que se realiza una vez por año se hará desde el jueves 20 de febrero al 22 de febrero, las inscripciones están abiertas, todo el desarrollo de este evento será en el local institucional de la Escuela Cusqueña de Ajedrez que está ubicado en la Plaza Tupac Amaru 114 interior y también se puede acceder por el Pasaje América 114, calle paralela al estadio Garcilaso. El día jueves 20 inicia a las 5 p.m. la ronda 1, luego el día viernes se juegan 3 rondas a las 9 a.m., 11 a.m. y 3:30 p.m. y concluye el día sábado jugándose las rondas 5, 6 y 7 a las 9 a.m., 11 a.m. y 3:30 p.m. respectivamente, siendo la clausura a horas 6 p.m.

Se premiará a los campeones con trofeos. Todos los participantes serán premiados con diplomas. Además, se sorteará entre los medallistas cupos de hotel oficial y pasajes vía terrestre a la ciudad de Arequipa para participar en el Campeonato Regional Juvenil 2020.

En el caso de los Torneos IRT el Campeón General, el primer puesto recibirá como premio la suma de 300 (trescientos soles).

Este certamen es trascendental porque es la 1ra etapa del ciclo anual mundial juvenil de la Federación Internacional de Ajedrez que comprende las siguientes etapas:

Campeonato Juvenil de la Escuela Cusqueña de Ajedrez, Cusco del 20 al 22 de febrero. Campeonato Regional Juvenil, Arequipa 2020, del 28 de febrero al 01 de marzo. Campeonato Nacional Juvenil 2020, fecha y sede por confirmar. Campeonato Panamericano Juvenil, Florianopolos – Brasil del 25 de julio al 02 de agosto. Campeonato Mundial Cadete, U08, U10 y U12 en Batumi – Georgia del 18 al 31 de octubre. Campeonato Mundial Juvenil, U14, U16 y U18, en Mamaia – Rumania del 7 al 20 de septiembre. Campeonato Juvenil Sudamericano, en Guayaquil – Ecuador del 3 al 9 de septiembre.

Es la fiesta del ajedrez juvenil de la Escuela Cusqueña de Ajedrez al que están todos invitados, el torneo será dirigido por el Arbitro Nacional Rodolfo Cabrera Huamán quien tiene licencia de la Federación Internacional de Ajedrez.