¿Quién ordena elevar costos de alquiler de Estadio Garcilaso?

- Advertisement -

Se vuelven enemigos de los equipos cusqueños

Un lujo pagar costo de alquiler de estadio Garcilaso. Desde hace aproximadamente 8 años, luego de una desacertada determinación de destruir y traerse abajo el estadio Garcilaso por parte del entonces presidente regional Jorge Acurio Ttito y el inefable Elio Molina Aranda como director del Plan Copesco, este escenario deportivo no termina de ser un problema y con la perspectiva de nunca acabar con su remodelación y quedarse eternamente como un inconcluso escenario deportivo.

Ninguna de las gestiones que pasaron o gobernadores regionales trabajaron con empeño y honestidad para dar por concluido y entregar ese estadio Garcilaso con todas las comodidades y modernidades a la población cusqueña.

Lo inconcebible e inadmisible es que alguien está queriendo aprovecharse con el cobro de alquileres por uso de las instalaciones de ese recinto deportivo; especialmente con el Cusco Fútbol Club y el Cienciano, a quienes les habrían subido los costos de alquiler casi a 10 mil soles.

- Advertisement -

Es curioso que, este estadio no está techado, no tiene marcador electrónico, no cuenta con luminarias para encuentros nocturnos, no tiene pantallas gigantes, sus servicios higiénicos inconclusos, los palcos sin terminar, sin cabinas de transmisión para periodistas, sin servicio permanente de agua y otros; pero, sin embargo quiere hacer dinero sin brindar el mínimo de facilidades para los que alquilan y el público que paga sus entradas para apreciar los espectáculos futbolísticos.

A raíz de este maltrato y espantar los encuentros de fútbol de elencos cusqueños por la Liga 1 peruana, el Cusco Fútbol Club ya tomó la determinación de mudar sus partidos de local a Canchis – Sicuani y en las próximas horas lo haría Cienciano con estadios como los de Calca o Espinar.

Existe una cabeza y un responsable en el gobierno regional Cusco y es el señor Jean Paul Benavente; quien, con carácter firme y determinante debe de poner en orden las cosas y ordenar que la gente del Plan Copesco y especialmente quien administra el estadio Garcilaso se corrijan y los costos de alquiler sean razonables y que no pasen de los 5 mil soles y así todos ganen; el fútbol, las vianderas, los taxistas, el público y el Cusco.

Por último, el estadio Garcilaso no le pertenece al gobierno regional Cusco, al Plan Copesco o al administrador; le pertenece al IPD – Cusco y a la población cusqueña; porque, si existe ese estadio Garcilaso y los gastos para su mejoramiento y mantenimiento, el dinero sale de los impuestos que el pueblo cusqueño paga sagradamente; es más el gobierno regional solamente tiene por concesión temporal la administración más no la propiedad del estadio Garcilaso.