Mal Perú en Pre Olímpico, casi eliminado

Cayó por 1 – 0 ante Uruguay y está casi eliminado

Perú no pudo ante Uruguay y terminó cayendo por la mínima diferencia en el Preolímpico Sub 23 de Colombia. Pese a la mejoría del equipo en el inicio del partido respecto a las dos últimas presentaciones en el Torneo Preolímpico Colombia 2020, la Selección Peruana Sub 23 no pudo frente a Uruguay y terminó cayendo por la mínima diferencia tras un gol de los charrúas en la primera parte.

El único gol del partido, llegó a los 11 minutos de juego. Tras un avance por la banda derecha, Francisco Ginella vio como la defensa peruana no le achicó el espacio, y el volante uruguayo aprovechó para realizar un gran remate cruzado y así abrir el marcador.

Luego, Perú gozó de algunas ocasiones durante el primer y segundo tiempo, pero el equipo comandado por Nolberto Solano no tuvo la claridad necesaria para igualar el marcador, por lo que Uruguay terminó quedándose con los tres puntos.

Con esta derrota, Perú todavía se mantiene con chances de clasificar a la siguiente fase del Preolímpico. El equipo nacional deberá ganarle por dos o más goles a Bolivia y esperar que Brasil les dé una mano, primero sumando ante Bolivia y en la última fecha frente a Paraguay.