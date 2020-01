Cusqueño Alexander Lecaros ya esta en Brasil

- Advertisement -

Llegó a Brasil para unirse a Botafogo

El cusqueño Alexander Lecaros llegó este domingo a Río de Janeiro para enrolarse en su nueva aventura con Botafogo. En su nueva ‘casa’. Alexander Lecaros arribó este domingo 05 de enero a Río de Janeiro para unirse oficialmente al plantel de Botafogo con quien afrontará el Brasileirao en este 2020. El peruano llega procedente de Cusco FC (antes Real Garcilaso).

La periodista brasileña, Raisa Simplicio, fue la encargada de brindar tal información. A través de sus redes sociales detalló que el peruano, refuerzo de Botafogo, ya se encontraba en Río de Janeiro para sumarse al resto de sus compañeros.

Recordemos que Lecaros fue confirmado como nuevo jugador de Botafogo en diciembre pasado luego de que ciertos rumores daban cuenta de la negociación. Al final, el club se encargó de dar la noticia y se supo que estará liga por las próximas dos temporadas.

El peruano se mostró muy feliz por vivir su primera experiencia fuera del país y además en una liga tan exigente como la brasileña. El exjugador de Cusco FC entró en los planes de la institución no solo por su gran juego sino también por el bajo costo de su pase. Esto fue fundamental en la operación revelaron desde Brasil.

Lecaros es un joven con proyección no solo a nivel de clubes sino también en la Selección Peruana. Si bien pudo integrar algunos trabajos con la Sub 18, en la Sub 23 no corrió la misma ‘suerte’ al quedar al margen del Preolímpico que se disputará en Colombia.

Aun así, el jugador ha expresado su deseo de llegar en algún momento a defender la casaquilla de la Bicolor, ya sea en la categoría que dirige Nolbert Solano o en la absoluta al mando de Ricardo Gareca. A sus 20 años, todavía tiene un largo camino por recorrer y Brasil puede ser ese gran paso.