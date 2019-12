Indigno campeón: Gente de Llacuabamba amenazó de muerte a los de Deportivo Garcilaso

Insultos, lisuras, mentadas a la madre, amenazas de muerte para la familia. De eso están cargados los audios que intimidaron a parte de los jugadores de Deportivo Garcilaso y a un dirigente por parte de gente lumpen presuntamente relacionada al Llaucabamba.

Deportivo Garcilaso vuelve a tener reflectores encima, pero no por algo que tenga que ver con lo futbolístico, sino por algo que va mucho más allá en lo negativo, sobrepasando límites que pudieron haber llegado hasta consecuencias mortales.

Y es que aparecieron audios en los que se puede escuchar a sujetos, aparentemente afines a Deportivo Llacuabamba, amenazando de muerte a jugadores y un dirigente del elenco cusqueño. «Si tocan a alguno de mis jugadores (del Deportivo Llacuabamba) yo actuaré con cualquiera de ustedes, así pierdan. A mí los de la mina me pagan en lingotes de oro, y por oro yo mato. Así que ya saben, me tocan un jugador y se van a la conch… tú y tu familia. Graba mi número si quieres, yo vengo de parte de Los Pulpos. Se me portan bien, porque yo voy a ir a Cusco», fue lo que le dijeron a Jorge Esparza.

«Oye payaso rec…tm ¿Estás en Lima no? Quédate ahí porque ahora mando a mí ‘bateria’ del Callao, los de Atahualpa, y sabes que nosotros somos serios. Ni al Cusco vas a llegar tú ni tu familia. Te crees bandido, lo que no sabes es que a mí me pagan en lingotes de oro para matarte, así que quédate ‘piola’, porque yo voy a subir a Cusco, ya sabes», le mencionaron a uno de los dirigentes, de nombre Richard.

Recordemos que ambos cuadros se midieron en los Cuartos de Final de la Copa Perú 2019. En la Ida, los de La Libertad vencieron por dos tantos contra cero, mientras que en la vuelta, lograron igualar un 1-0 en contra a los 85′ minutos, lo que les dio el acceso a la Finalísima del certamen.

Ahora, este equipo de mafiosos y gente de mal vivir es inquilino de la Liga 1 para el 2020; y, se espera que a nivel de la Federación Peruana de Fútbol sean investigados y de comprobar sus fechorías e intimidaciones delincuenciales sean retirados o advertidos para no corromper y malograr la Liga 1 que bastante ya tiene con sus directivos y Comisión de Justicia.