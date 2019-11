En carta abierta denuncia abuso de la Federación Peruana de Atletismo | Lizeth Hiosae habría sido excluida arbitrariamente

Atleta cusqueña Lizeth Hiosae Peralta Salas

“Fui excluida arbitrariamente por directiva de la Federación en mi participación en el Mundial de Trail de Montaña en Argentina-2019”.

…A pocos días de la competencia me dejaron de lado a pesar de haber quedado 3ra en el Campeonato Nacional de Trail Andes Race 2019.

Este ensañamiento viene de parte de la señora Marita Letts integrante de la directiva de la Federación de Atletismo en contra de algunos atletas y entrenadores que no son de su afinidad, está señora tiene la costumbre de inventar e improvisar reglas según su conveniencia para las convocatorias de la selección, y siendo tesorera de la Federación hace lo que le viene en gana manejando incluso a los pusilánimes directivos de la Federación quienes solo callan ante tales atropellos contra los atletas.

No es la primera vez ya que el año 2017, quedé 3ra en el campeonato Nacional de Trail Andes Race y clasifiqué para participar en el Sudamericano de Argentina y la tesorera de la Federación adujo que mis marcas eran malas y que no podía viajar en la selección; pero, todos sabemos que en el Trail las marcas son relativas de acuerdo al terreno, por la temporada y por el periodo de entrenamiento, pero no me dejé atropellar y viaje el 2017 a Argentina con mi dinero y trajimos el trofeo de Campeón Sudamericano del equipo femenino de Perú, ese trofeo inmerecido para la Federación hoy está en su vitrina. Dijeron que nos harían la devolución de los gastos y hasta el día hoy nada.

Otro hecho grave, es que el entrenador Jorge Berrios teniendo el 2018 la mayor cantidad de atletas clasificados para el Sudamericana de Trail de Uruguay y teniendo por derecho viajar como entrenador a cargo del equipo, esta señora llevó a un entrenador de su afinidad de Lima, y nuevamente para este 2019 también hace lo mismo llevando a un atleta como entrenador y dejando de lado a entrenadores con mérito como el profesor Pablo Morales y Jorge Berrios.

Después de tanto esfuerzo que uno hace por amor y pasión por éste deporte NO merezco este trato de DISCRIMINACIÓN, donde destruyen MIS SUEÑOS como deportista. Las Argollas en el atletismo también existen.