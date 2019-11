¡Andahuaylas… dignidad! Empató con Alianza Sullana pese a intentos de soborno

Alianza Atlético rescató un empate (1-1) en los minutos finales ante Santa Rosa, pero no pudo mantener la punta de la Liga 2.

Alianza Atlético solo pudo rescatar un empate (1-1) en campo de Cultural Santa Rosa por la jornada 21 de la Liga 2 (Segunda División). Los goles de la contiendan fueron convertidos por Ronaile Calheira (38′) para los de Andahuaylas, igualó todo Víctor Perlaza de penal (84′) para los ‘churres’.

La visita había intentado en los primeros minutos manejar el ritmo de juego; sin embargo, la altura no fue una gran aliada por eso los dueños de casa poco a poco encontraron la manera de hacer daño y presionar la salida para no darle ‘respiro’ en el medio campo.

Incluso, cuando todo estaba hecho para que se vayan al descanso con la paridad, un error del portero visitante les costó caro pues Calheira tomó el rebote dejado para añadirla de cabeza y darle el primero de la tarde a Santa Rosa. Pago a la eficacia y el no rendirse cuando las cosas se complicaron un tanto.

En la segunda mitad, la lucha fue continua y se repartieron el control del balón por ratos. Los locales sorprendían por las subidas en el centro del campo y los remates de media distancia, mientras que los ‘churrres’ ampliaban la cancha para terminar en un centro que haga daño.

Sin embargo, no fue hasta el minuto 84, que una falta en el área local fue sancionada con la pena máxima. El encargado de patear fue Víctor Perlaza, quien no perdonó y puso el empate a muy poco de acabar las acciones. Con el 1-1 no alcanzaba, pero al menos les daba la oportunidad de no verse más alejados del nuevo líder Cienciano.