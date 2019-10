“Los del sur y los del norte” Santa Rosa puede darle la mano a Cienciano en liga 2

La Liga 2 peruana se puso de película para alcanzar el título y llegar directamente a la Liga 1. Por puntaje, los que más cerca están son el Alianza Atlético de Sullana, el Juan Aurich de Chiclayo y el Cienciano de Cusco.

Pero; por esas cosas de la vida, la siguiente fecha Cienciano juega en Chiclayo ante el Juan Aurich y el Alianza Atlético de Sullana juega en Andahuaylas frente al Cultural Santa Rosa, equipo que puede llegar a la Liguilla final.

Quiere decir, que estarán frente a frente 2 equipos del sur y 2 elencos del norte peruano y desde ya, se entiende que cada uno de ellos luchará por lograr los 3 puntos en juego y lograr sus pretensiones en esta Liga 2.

Lo de Cienciano, es demasiado complicado en Chiclayo; pero, esta es una plaza donde el “Papá de América” ya sabe lo que es jugar y ganar; además, se tratará de una final adelantada y allí saldrá airoso el que mejor maneje las cosas y logre tener una mejor estabilidad emocional en los 90 minutos de juego.

Del Santa Rosa; será cuestión de honor para los andahuaylinos en la altura y en un estadio que no tiene un buen gramado de juego, tienen que sacar ventaja y lograr por lo menos un empate a la espera de que Cienciano haga lo suyo con un triunfo y los imperiales lleguen al partido final como punteros y reciban al Santos de Nazca y allí dar la vuelta olímpica como campeones.

Este el panorama que queda:

PENÚLTIMA FECHA:

AURICH Vs. CIENCIANO

GRAU Vs. LORETO

SANTA ROSA Vs. SULLANA

SANTOS Vs. HUARAL

ÚLTIMA FECHA:

CIENCIANO Vs. SANTOS

SULLANA Vs. COMERCIANTES

LORETO Vs. AURICH

VICTORIA Vs. GRAU

Solo quedan 2 fechas para que la Liga 2 llegue a su final y cualquier cosa puede pasar, con 6 puntos en juego, la diferencia entre el primer y el quinto puesto es de apenas de dos puntos.

Son dos los equipos que ascenderán a Primera División para participar de la Liga 1 2020. El primero de ellos, el que termine líder en la tabla de posiciones, lo hará de forma directa. Si hay empate en puntos, se jugará un partido de definición, sin importar la diferencia de goles.

El segundo y tercer puesto al finalizar la Etapa de Clasificación avanzarán a la fase 2 del Play Off. Por su parte, la fase 1 la disputarán los equipos que queden entre el cuarto y sétimo lugar, de la siguiente manera: 4° vs. 7° y 5° vs. 6°. El ganador del primer partido enfrentará al tercer puesto de la tabla, mientras que el ganador del segundo chocará con el segundo lugar.

Los dos vencedores clasificarán al Cuadrangular de Ascenso 2019, un torneo corto en el que competirán con dos equipos de Copa Perú, en tres fechas: sábado 7, miércoles 11 y sábado 14 de diciembre.

Cienciano, está aún en la pelea por el título; pero, de suceder lo peor y quedar segundo, tercero o cuarto, tendrá que jugar en una llave para clasificar a la Liguilla final y buscar con otros 2 equipos de la Copa Perú el ascenso a la Liga 1.