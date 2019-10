Real Garcilaso de local recibe al Deportivo Municipal

Así como el último fin de semana estuvo cargado de grandes encuentros, esta jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 Movistar también promete ser de las mejores y es que la pelea por el primer lugar está cada vez más pareja y la lucha por el descenso no tiene cuando acabar. Por ello, te traemos la programación completa de la próxima fecha.

Hoy viernes se inicia la fecha con el Real Garcilaso ante Deportivo Municipal. Los cusqueños quieren seguir escalando posiciones para meterse a un torneo internacional en la siguiente temporada, mientras que los ‘ediles’ desean sumar la mayor cantidad de puntos para alcanzar algún objetivo hasta el término del campeonato.

Este encuentro se juaga hoy a las 15:00 horas en el estadio Garcilaso y los de la “Máquina celeste” no tienen otra meta que lograr los 3 puntos en juego y así meterse a la zona de clasificación para la Copa Sudamericana 2020.

Sporting Cristal también tendrá su prueba ‘de fuego’ ante San Martín. Este último pelea por no descender y saldrá con todo frente a un equipo como el rimense que quiere sacar de la punta a los de Ate. El conjunto ‘celeste’ llega de golear en casa por lo que está más que motivado aunque no se confía ante el difícil cuadro ‘santo’. Además, Alianza Lima tendrá una salida complicada a Arequipa para jugar ante Melgar. Los ‘íntimos’ no pueden tropezar más en certamen con solo cinco fechas por acabar. A los dirigidos por Pablo Bengoechea solo les sirve sumar y ante un rival fuerte como el ‘Dominó’ podría ser un punto de quiebre.