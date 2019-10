Camino a la liga 1 | Cienciano tiene 2 vías de posibilidad

Cienciano mañana en Pucallpa al calor de la selva ante Sport Loreto

Desde las 15:30 horas de mañana en el estadio Aliardo Soria de Pucallpa, el cuadro centenario de Cienciano enfrentará al Sport Loreto por la fecha 19 de la Liga 2 peruana, donde el cuadro cusqueño marcha en el quinto casillero.

Son varios equipos los que actualmente luchan por el título y la tabla de valoraciones está totalmente apretada y en la recta final o últimos partidos a jugarse cualquier cosa puede pasar y allí es donde Cienciano tiene que sacar a relucir la experiencia y él porque es el único equipo peruano que logró 2 títulos internacionales.

Así se jugará esta fecha:

ESTADIO MUNICIPAL – NAZCA. 12:00 HORAS:

SANTOS Vs. ALIANZA ATLÉTICO

ESTADIO MUNICIPAL – BERNAL. 13:00 HORAS:

ATLÉTICO GRAU Vs. UNIÓN HUARAL

ESTADIO CÉSAR FLORES MARIGORDA DE LAMBAYEQUE. 13:00 HORAS:

JUAN AURICH Vs. LOS CAIMANES

ESTADIO RÓMULO SHAW CISNEROS DE CHANCAY. 15:30 HORAS:

DEPORTIVO COOPSOL Vs. COMERCIANTES UNIDOS

ESTADIO ALIARDO SORIA DE PUCALLPA. 15:30 HORAS:

SPORT LORETO Vs. CIENCIANO

Segunda División: así se definen los dos equipos de la Liga 2 que ascenderán a Primera

A falta de cuatro fechas para el final de la Liga 2, así es cómo se definirán los dos equipos que pertenecerán a Primera División en la próxima temporada.

Solo quedan cuatro fechas para que la Liga 2 llegue a su final y cualquier cosa puede pasar: con 12 puntos en juego, la diferencia entre el primer y el sétimo puesto es de apenas cinco puntos.

Son dos los equipos que ascenderán a Primera División para participar de la Liga 1 del 2020. El primero de ellos, el que termine líder en la tabla de posiciones, lo hará de forma directa. El otro, en cambio, saldrá de un Play Off que se pone a consideración.

El segundo y tercer puesto al finalizar la Etapa de Clasificación avanzarán a la fase 2 del Play Off. Por su parte, la fase 1 la disputarán los equipos que queden entre el cuarto y sétimo lugar, de la siguiente manera: 4° vs. 7° y 5° vs. 6°. El ganador del primer partido enfrentará al tercer puesto de la tabla, mientras que el ganador del segundo chocará con el segundo lugar.

Los dos vencedores clasificarán al Cuadrangular de Ascenso 2019, un torneo corto en el que competirán con dos equipos de Copa Perú, en tres fechas: sábado 7, miércoles 11 y sábado 14 de diciembre.

Recta final de la liga 2: Partidos de la fecha 19

Mañana se jugará la fecha 19 de la Liga 2, que tiene como duelo más atractivo el partido entre Santos y Alianza Atlético y Cienciano en Pucallpa ante el Sport Loreto, encuentro de mucha importancia para los imperiales.

Una verdadera final adelantada se disputará este fin de semana en la fecha 19 de la Liga 2, ya que estarán frente a frente el Santos de Nazca ante Alianza Atlético de Sullana, equipos que ocupan la primera y segunda posición en la tabla de posiciones, por lo que gran parte del título estará en juego en este compromiso.

Sureños y norteños se enfrentarán en el estadio Municipal de Nazca con la clara convicción de salir ganadores para despuntarse en el tramo final de la segunda división. El equipo santista tiene 35 puntos en su haber, misma cantidad de unidades que los sullaneros, quienes pretenden sobrepasarlos este fin de semana.

A la expectativa de este duelo, estará el Juan Aurich que será local ante el casi descendido Los Caimanes. El ‘Ciclón’ tiene 33 puntos y necesita ganar para seguir a la expectativa de ganar la Liga 2 y así conseguir su ansiado retorno a la Liga 1.

El partido entre Cultural Santa Rosa y Sport Victoria no se disputará debido a que el cuadro iqueño está retirado del torneo. Los de Andahuaylas ganarán por walk over y con ello aseguran su permanencia una temporada más en la denominada Liga 2.