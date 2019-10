Cienciano podría quedar fuera por deudas desde julio a la SAFAP

Otra vez el tema económico pretende imponerse por encima del futbol por 6 cuotas vencidas desde el mes de julio

La Agremiación de Futbolistas Profesionales (SAFAP) dio a conocer los clubes deudores de la Liga 2. Además, pidió que la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol actúe de inmediato y sancione a dichos equipos.

«Para iniciar la temporada de la Liga 2, se les exigió a los clubes participantes que tuvieran deudas con nuestros agremiados y miembros de cuerpo técnico de años anteriores, que regularicen dicha situación antes del inicio del torneo», se lee al inicio del comunicado.

«Hubo dos caminos para la regularización del pago de deudas: (i) pagar el total de lo adeudado; (ii) refinanciar las deudas con la aprobación de los acreedores. En este caso representados por SAFAP», agrega.

La SAFAP señaló que «hubo clubes que regularizaron su situación pagando todo lo adeudado y hubo clubes que no presentaron reclamo de deuda. Hubo otros que suscribieron Convenios de Pago (los Convenios) en el que fraccionaron el pago de lo que debían a futbolistas y miembros de comandos técnicos».

«De estos últimos, seis (06) clubes se mantienen en situación de permanente incumplimiento de pago de las cuotas establecidas en los Convenios desde hace varios meses. Esto a pesar de que los informes presentados por la OCEF y las cartas enviadas por SAFAP a la FPF. Estos clubes no han sido sancionados por la Comisión de Justicia como señalan las normas que rigen en el Torneo Liga 2», indica la Agremiación.

Los clubes deudores y que todavía no han sido sancionados son:

Comerciantes Unidos: Cuotas vencidas del 15/07/19 y del 15/08/19

Juan Aurich: Cuotas vencidas del 08/07/19 y del 08/08/2019

Los Caimanes: Cuota vencida del 05/08/19

Club Sport Loreto: Cuotas vencidas del 08/05/19, 08/06/19 y del 08/07/19

Cienciano: Cuotas vencidas del 30/07/19, 30/08/19 y del 30/09/19 (en este caso, tiene dos convenios debe seis cuotas)

Club Sport Victoria: Separado de la Liga 2 por la cantidad de faltas al Reglamento que tuvo a lo largo del año.

«Como señalamos líneas arriba y consideramos necesario reiterarlo, los incumplimientos vienen desde el mes de julio del 2019 y a pesar de que la OCEF ha remitido sus informes a la Comisión de Justicia, ésta NO SANCIONA a nadie», sostiene la SAFAP.

«Faltan pocas fechas para que termine la primera parte del Torneo Liga 2. Unos pelean ingreso a liguilla. Otros terminan temporada y se pueden ir con la deuda sin pagar. Esto es inaceptable. Juego limpio es lo que queremos. Sancionar a los infractores es lo que corresponde aplicar, las normas son muy claras al respecto», argumenta la SAFAP.

Finalmente, indica: «Se habla mucho de profesionalizar el fútbol en nuestro país, pero no se aplican sanciones a los que infringen las normas. Esto fomenta la competencia desleal con los clubes que sí cumplen con sus obligaciones. Exigimos que se apliquen las sanciones que correspondan a los clubes que desde hace cuatro meses se mantienen en situación de incumplimiento de manera inmediata».

De esta manera, queda claro que existen problemas internos dirigenciales en Cienciano que no lo quieren dar a conocer y que se tratan de deudas que no son pagadas a la SAFAP; motivo por el cual, podría perder puntos y hasta no ser parte de la liguilla final con miras a retornar a la Liga 1.