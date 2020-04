Alexander Lecaros: «Estar en Brasil me ayudará a llegar a la selección peruana»

- Advertisement -

«Estar en Brasil me ayudará a llegar a la selección peruana»

Alexander Lecaros, cusqueño atacante del Botafogo, habló sobre como la está pasando en el club brasileño y lo que le pide Paulo Autuori, su actual director técnico. Además habló de Fernando Pacheco y de la Selección Peruana, a donde sueña llegar.

Sobre la comunicación que mantiene con Fernando Pacheco, delantero nacional que también juega en Brasil, Lecaros indicó lo siguiente, “Cuando llegó lo felicité por lo que le está pasando. Pacheco es un gran jugador”.

Además, también habló sobre Paulo Autuori, quien es el actual estratega del Botafogo: “Me pide que haga los movimientos para ir al espacio y las diagonales. Y que gane las jugadas individuales”.

Finalmente, Lecaros no dejó pasar la oportunidad para hablar de la Selección Peruana: “El sueño de estar en la Selección siempre está. Estando en Brasil, eso me ayudará pero tengo que jugar y hacer bien las cosas. Creo que eso me llevaría a la Selección. No he hablado con el comando técnico”.