Carlos Mannucci se acogió a suspensión perfecta de labores

Tras una reunión de la directiva acordaron proceder según lo respalda la ley y así aplicaron la suspensión perfecta de labores.

Para nadie es un misterio que varios clubes estaban pasando momentos complicados por la paralización de la Liga 1 debido a la crisis sanitaria que ‘golpea’ al país. Sin embargo, mientras algunos equipos han logrado llegar a un acuerdo con sus planteles hay otros que no han podido como es el caso de Carlos Mannucci y ante este inconveniente decidieron acogerse a la Suspensión Perfecta de Labores.

“Habiendo agotado todos los mecanismos orientados a mantener el pago de remuneraciones asegurando el cubrimiento de una vida digna mientras dure la emergencia, asimismo, teniendo en cuenta que estamos frente a una grave afectación económica del club, (…) Carlos A. Mannucci ha sesionado de emergencia y, evaluando todos los aspectos del caso, ha decidido por unanimidad aplicar la Suspensión Perfecta de Labores”, se lee en parte del comunicado emitido por la directiva.

Además, dan cuenta que dicha medida se sostendrá hasta 30 días posteriores y calendario terminada la emergencia sanitaria y no deberá exceder a 90 días según lo estipula la ley. Y es que según los dirigentes esta medida es más que necesaria pues no lograron llegar a un acuerdo con el plantel respecto a la reducción de sueldos.

“Lamentamos profundamente no haber llegado a un acuerdo con la plantilla del equipo principal. Asimismo, reiteramos nuestra disposición de velar por los intereses de todos nuestros trabajadores, y por ende dejamos la puerta abierta al diálogo, con la finalidad de llegar a futuros acuerdos solidarios y acorde con la realidad de nuestra institución y el país”, señalan en la carta los directivos trujillanos.

Agremiación de futbolistas se pronunció sobre suspensión perfecta de labores en Carlos Mannucci

Sorpresa generó la decisión de la dirigencia de Carlos Mannucci, de aplicar la suspensión perfecta de labores a sus jugadores, quienes no demoraron en expresar su malestar por ello. El cuadro carlista, actuó amparado en la ley peruana, pero ello no evitó que reciba una serie de críticas, siendo una de ellas la de la Agremiación de Futbolistas.

«Indigna leer un comunicado sesgado y tendencioso. Indigna, por ejemplo que no mencionen que no están al día en sus pagos y que ellos unilateralmente decidieron pagar solo un porcentaje de los sueldos de Marzo. Indigna observar que la intención del club no es llegar a un acuerdo, sino imponer sus condiciones y golpear mediáticamente a los jugadores para ejercer presión o justificar su accionar ante sus seguidores. No podemos permitir actos de presión pública y denunciaremos dichos actos ante la autoridad administrativa del trabajo», se señala en el comunicado emitido por la SAFAP.

Según los Agremiados, los jugadores de Carlos Mannucci siempre estuvieron prestos a llegar a un acuerdo con la directiva trujillana. «En representación de los jugadores profesionales de fútbol de ese club, somos testigos de los esfuerzos y disposición que todos ellos han mostrado con el fin de ayudar financieramente para sobrepasar la coyuntura que hoy vivimos. Las propuestas no distaron del fondo sino de la forma», se leyó en otro párrafo del documento.

«Como SAFAP podemos asegurar la disposición de todos y cada uno de nuestros agremiados para poner el hombro para que el sector del fútbol logre pasar este mal momento. Nos sentimos orgullosos de eso», se agregó.

Hay que recordar, que días atrás el gobierno peruano aprobó que las empresas peruanas apliquen la suspensión perfecta de labores, esto con la finalidad de evitar despidos durante la cuarentena nacional. Ante esta medida, los trabajadores pueden ser suspendidos de sus funciones hasta por tres meses, sin goce de haber alguno por parte de la entidad a la que pertenecen.