Poner hosteles en cuarentena evito mayor propagación del Covid 19 en Cusco | Al día de hoy 104 casos positivos

Labor eficaz evito mayor propagación del Covid 19 en la Ciudad Imperial

En la región Cusco se han procesado 869 muestras de laboratorio, del total 104 son positivos para Covid-19 y 765 son negativos es decir han sido descartados. Las muestras procesadas se han realizado tanto por Pruebas Moleculares (PCR) como por Pruebas Rápidas.

Se ha iniciado en Cusco la toma de muestras para su análisis por Pruebas Rápidas, habiéndose empezado con las personas que se encuentran en diferentes hospedajes que fueron motivo de cuarentena e intervención sanitaria. En ese sentido se ha realizado la Prueba Rápida a 123 personas que se encontraban en dichos hospedajes, producto del cual se han detectado 41 casos confirmados para COVID-19. De las 869 muestras realizadas tanto por Pruebas Moleculares como por Pruebas Rápidas,

104 fueron positivos o confirmados; de ellos aproximadamente el 80% de los casos confirmados

corresponden a casos hallados y relacionados a los diferentes hospedajes en la Ciudad Imperial. Cabe precisar que en el hostel Pariwana que fue motivo de aislamiento total con presencia policial en sus puertas se detectó casi el 50% del total de casos, lo que ratifica que la decisión tomada fue justificada, ya que los casos se fueron presentando de manera consecutiva, y de no haberse tomado esta decisión, la enfermedad se hubiera diseminado de manera más temprana y rápida en la ciudad del Cusco.

Cabe precisar que huéspedes de dicho establecimiento ubicado en la calle Mesón de la Estrella cuando las autoridades tomaron la drástica decisión expresaron su rechazo y algunos irresponsables medios de comunicación de la ciudad se hicieron eco de las protestas precisando que se estaba coactando su libertad de tránsito. Si las autoridades no se hubieran mantenido firmes en su decisión los indicados huéspedes hubieran seguido saliendo y generando un mayor contagio en nuestra urbe.

DEBEMOS SEGUIR RESPETANDO CUARENTENA

La situación actual señala el gobierno regional del Cusco debe motivar a que cumplamos las medidas de prevención y control frente al coronavirus como si estuviésemos en el peor de los escenarios de la pandemia, ya que solo así podremos disminuir la velocidad de transmisión de la enfermedad, los casos complicados y la probabilidad de muerte.

En e3se sentido se reitera que es deber de los habitantes del Cusco cumplir a cabalidad las disposiciones sanitarias como las del aislamiento social obligatorio, las medidas de aseo e higiene personal (el más importante el lavado de manos con agua y jabón cada vez que sea necesario y por 20 segundos), el buen uso de las mascarillas de protección por todos los ciudadanos en la calle, así como guardar la distancia personal social de más de 1 metro de distancia al momento de estar con otras personas, entre otros.

Pruebas rápidas aleatorias

El jefe de Inteligencia Sanitaria de la dirección regional de Salud, Pablo Grajeda, informó que se implementaran pruebas rápidas para Covid 19 en forma aleatoria en diversos sectores, precisó que dichas evaluaciones se realizarán en centros de abastos, trabajadores del sector salud, policías y periodistas. En ese sentido precisó que se tiene 2 mil 800 pruebas rápidas para implementar las acciones que permitan tener una mayor cobertura de muestras y de esta manera implementar las acciones necesarias para enfrentar con mayor eficiencia la pandemia que en Cusco está en fase de transición hacia la trasmisión comunitaria.

“en pasados días se observó con preocupación cómo en los mercados se generó gran aglomeración de gente convirtiéndose en un potencial foco de infección. El resultado de estas pruebas nos permitirá comprobar si ya estamos en la etapa comunitaria” dijo el especialista.

Cabe destacar que en Cusco a diferencia de otras partes del país por el momento, no hay casos positivos de Covid-19 en personal de salud, como médicos, técnicos y enfermeras.

“Guerra contra el coronavirus se gana cumpliendo cuarentena y con higiene permanente” dice Pablo Grajeda

Frente al incremento de casos de Coronavirus en el Perú, la gente se enferma y muere no porque no le hicieron la prueba, sino porque no tomaron medidas preventivas o no guardaron la cuarentena social. Las epidemias se derrotan en la comunidad y con la participación conjunta, quedándose en casa cumpliendo fielmente con la cuarentena social, lavándose las manos de manera frecuente cada vez que sea necesaria y por lo menos 20 segundos, cumpliendo con usar las mascarillas de protección, es necesario el distanciamiento personal de más de 1 metro al tomar contacto con otras personas, aislando a los casos y cumpliendo con la cuarentena si somos contactos así lo manifestó el Director Ejecutivo de Inteligencia Sanitaria y Epidemiólogo de la DIRESA Cusco. Dr. Pablo Grajeda.

Refirió también que ninguna epidemia se gana en los hospitales, que las epidemias se ganan con la detección temprana y activa de casos, utilizando inteligencia sanitaria, para identificar a los casos enfermos incluyendo los casos leves moderados-asintomáticos para aislarlos o ponerlos en cuarentena, y así evitar más contagios.

Todo lo anterior requiere fortalecer las brigadas de intervención rápida que se espera se fortalezcan a la brevedad posible, ya que una vez detectados estos casos y puestos en aislamiento y cuarentena permitirán hacer un seguimiento exhaustivo que permita así detectar signos de arma que indiquen que el caso se está complicando y referirlos a los hospitales.

MEJORAR LABOR DE MEDICOS

Respecto a la muerte de un médico en la ciudad de Lima el Epidemiólogo Pablo Grajea, refirió que no basta con que el mencionado profesional sea reconocido como un héroe de la salud pública, no basta con que los médicos tengan el equipo de protección personal, no basta con que los médicos cuenten con un seguro de vida; sino que se hace necesario que la familia del médico o personal de salud caído en la guerra contra el coronavirus debe ser merecedor de una pensión

homologada de por vida, ya que esos son usos de la guerra.

El Director de Inteligencias Sanitaria, también manifestó que la gente se enferma, contagia y se muere, no porque no le hicieron la prueba molecular o prueba rápida, o porque no le dijeron si estaba en fase 2 o 3 de la pandemia, o porque no existiría cantidad suficiente de ventiladores mecánicos; la gente se enferma y muere al no tomaron las medidas preventivas, no cumplieron la cuarentena social, o porque no cumplen fielmente con el aislamiento de casos ni cumplen con la cuarentena de contactos.

Finalmente estas estrategias de acción frente al COVID-19, requieren soporte logístico financiero necesario para fortalecer los equipos de respuesta rápida, para contar permanentemente con las pruebas moleculares y pruebas rápidas en cantidad suficiente las que son provistas por el Ministerio de Salud, de que las personas entiendan y cumplan cabalmente con el aislamiento de casos y la cuarentena de contactos, que las personas tengan hábitos y estilos de vida saludable cumpliendo con las medidas de aseo e higiene personal correspondientes.