Arzobispo oficio misa de Pascua de Resurrección en Catedral del Cusco

El Arzobispo de Cusco Richard Alarcón ofició ayer la Misa de Pascua de Resurrección en la Basílica Catedral del Cusco, en la homilía del oficio religioso que se desarrollo sin la presencia de fieles el pastor de la iglesia católica cusqueña, expresó “Quisiera primer lugar saludar a todos y cada uno de ustedes conectados con los medios de comunicación celebrando esta Santa Misa de Pascua, que la luz del Señor resucitado brille en nuestros corazones y en medio de nuestras familias, una feliz Pascua de Resurrección.

Con esta celebración no digamos que termina la Semana Santa sino más bien, digamos que se abre un nuevo tiempo en nuestra vida cristiana, hemos acompañado a Jesús desde su Entrada Triunfal en Jerusalén hasta el Sepulcro, donde fue colocado el Cuerpo inerte del Señor y anoche en la Vigilia lo hemos velado con nuestra mirada de fe puesta en esa tumba y el Señor ha salido triunfante de esa tumba, como una luz que ha roto esa roca que lleva a su sepulcro, venciendo la muerte, Jesús resucita para dar una vida nueva y con Cristo resucitado, hemos resucitado todos en la renovación de nuestras promesas bautismales, porque es en nuestro bautismo donde Jesucristo nos ha comunicado su vida de resucitado y Él vive en cada cristiano, en cada comunidad cristiana, en su Iglesia y empezamos un nuevo Tiempo Pascual con 50 días, donde viviremos la experiencia de los Apóstoles.

Hoy nos ha recordado el Evangelio de Juan, que María Magdalena fue al sepulcro y lo encontró vacío, las vendas dobladas sobre el lugar donde había sido colocado el cadáver de Jesús, Pedro y Juan llegan al sepulcro y dan testimonio de que está vacío; ese es el punto de partida de nuestra fe cristiana, estos días del Tiempo de Pascua tenemos que renovar nuestra fe, no creemos en un muerto, creemos en un resucitado y la experiencia de la tumba vacía tiene que ser el fundamento de nuestra fe.

Lo más bonito de la Pascua hermanos, es la experiencia que tuvieron los apóstoles de Cristo resucitado, los apóstoles durante 50 días comieron y bebieron con Jesús, ¿Donde se apareció Jesús? en la casa de las familias, es esa época los cristianos no iban al templo, celebraban reunidos en las casa de las familias y ahí aparecia Jesus resucitado, vuelve a vivir la experiencia de esta Pascua, que tu familia sienta la presencia de Cristo resucitado, has de tu casa un lugar de encuentro con Jesucristo resucitado y aprovecha todos estos días para traer hermanos la bendición, la protección de Dios y se muy responsable.

Los científicos tendrán una gran tarea de buscar el antídoto, la vacuna para derrotar este virus, que trabajen, Dios les ha dado la sabiduría, los profesionales de la salud seguirán su trabajo, atendiendo a los enfermos, acompañando a todos poniendo toda su profesionalidad, médicos, enfermeras, técnicos, para salvar vidas tienen su trabajo y hay que orar por ellos, nuestros hermanos de la Policía Nacional también del Ejército Peruano estarán custodiando nuestras calles, no para incomodar, sino para salvarnos, porque en el caminar y el transitar, en el estar uno con el otro se va expandiendo la pandemia, entonces ellos tienen una tarea muy difícil, muy delicada, algunos no la comprenden y hay algunos que también nos ponen en crisis a quienes hacemos el esfuerzo de quedarnos en casa, que tomemos conciencia, porque si seguimos así, no van a hacer sólo dos semanas, ya nos han proyectado a 3 meses, hasta junio, los que trabajaban ya tienen problemas los que vivían del día ya tiene problemas, piensa el Cristiano con Cristo resucitado tiene que buscar el bien común por el bien de sus hermanos, quédate en tu casa, hay que abrir las puertas a la solidaridad, van a ver muchas campañas de apoyo, de ayuda, el gobierno está haciendo todos los esfuerzos pero si tú no colaboras hermano, si tú no eres responsable, no queremos más aislamiento, que tenemos que ir volviendo a nuestra vida ordinaria, ese cambio enfoque de vida egoísta, pensando solamente en sí mismo, tenemos que cambiarlo, tenemos que pensar en los demás, amplia tarea tenemos aquí hermanos.

Entonces pidamos al Señor que la Pascua de este año, estos 50 días, nos ayuden a todos a vivir con alegría nuestra fe, ha hacer siempre con Cristo persona de esperanza, optimista y a luchar y esforzarse y si tenemos que sacrificarnos tendremos que sacrificarnos todos, pero por el bien de nuestros niños, por el bien de nuestros mayores, por el bien de nuestra sociedad.

A todos que Cristo resucitado les colme de muchas bendiciones los próximos dos domingos seguiremos celebrando y transmitiendo la Misa dominical a las 8 de la mañana, desde nuestra Iglesia Catedral y en las redes sociales del Arzobispado del Cusco iremos transmitiendo programas que animen y fortalezcan su fe en estas dos semanas de aislamiento, pero miremos con esperanza y miremos con mucha responsabilidad nuestro compromiso Pascual. Él Señor ha resucitado, ¡Aleluya, Aleluya!”, precisó