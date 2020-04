Exámenes de laboratorio confirman que joven que fue objeto de aparatoso operativo en Ttio no tiene Covid 19

- Advertisement -

Los resultados del Laboratorio Regional del Cusco confirmaron que el joven intervenido el miércoles pasado en alrededores del local del serenazgo de Wanchaq, no tiene coronavirus, tal como ayer dejó entrever nuestro medio de prensa recogiendo la opinión de los especialistas que fueron consultados. El Dr. Pablo Grajeda, ayer en la tarde en entrevista con periodistas de El Diario del Cusco precisó que las pruebas de laboratorio resultaron negativos y en consecuencia el mencionado intervenido no tiene el Covid 19.

“De la entrevista inicial, se supo que es trabajador de una empresa de transportes interprovincial, se precisó que el cuadro clínico no era compatible, pues su arribo al Cusco fue dos días después que llegó el ciudadano mexicano que dejo de existir en nuestra ciudad”, precisó el especialista.

El medico cusqueño coincidió con El Diario del Cusco en el sentido que se lamentaba el accionar que se hizo contra el joven quien fue aislado inadecuadamente, no se debe hacer un trato que no quisiéramos que se haga a ninguno de nosotros, precisó Pablo Grajeda, al tiempo de precisar que frente a lo ocurrido se ha establecido ayer en la reunión de Coresec el protocolo correspondiente donde se exige que toda intervención de este tipo debe respetar la DIGNIDAD HUMANA, y para agilizar las acciones de las fuerzas de seguridad y el personal del sector Salud en estos hechos se ha establecido que un efectivo policial con equipo de radiocomunicacion permanente con la central 105 este en el Call Center del sector Salud para comunicaciones fluidas y atención oportuna de las personas.

CASOS PROBABLES VISIBILIDADOS AYER

- Advertisement -

De otro lado ayer en la tarde El Diario del Cusco fue informado del caso de una persona que se hallaba arrojado en la vía publica en el sector de Marcavalle, se trato de un ciudadano afectado por epilepsia, quien al ser acudido precisó que hace días no tiene la medicación para tratar su enfermedad, no se trato de un caso de coronavirus como se informó inicialmente. En torno al caso de una farmacia de la calle Matara, que también fue objeto de desinformación de quienes no están efectuando un tratamiento responsable y profesional de la información relacionada a la enfermedad que nos preocupa a todos, se informo que una trabajadora pregunto por el estado de salud de su compañera que posiblemente este contagiada por el Covid 19 porque llevó medicinas al hostal donde se hospedaba el ciudadano mexicano que falleció en Cusco. Sin embargo la persona en referencia no sabía el nombre de la supuesta contagiada, ni la fecha ni la hora del presunto contacto.