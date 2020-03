Maestros piden capacitación sobre el coronavirus y suspensión del inicio del año escolar

- Advertisement -

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores en la Educación Regional SUTER Cusco, profesora Katy Ugarte demando a nombre de sus colegas maestros la urgente capacitación especializada para hacer frente al corona virus y la suspensión del inicio del año escolar programado para el próximo lunes 16 de marzo.

Este pedido lo hizo, debido a que un gran sector de sus colegas no está capacitados para hacer frente a una enfermedad que viene atacando a la humanidad en el mundo y que ya llego a nuestro país, el cual es muy preocupante.

“En el momento los maestros de la región, no estamos en las condiciones para el buen inicio del año escolar como lo promocionan los funcionarios de gobierno, primero el maestro no está preparado para prevenir la enfermedad del corona virus cuando la región es vulnerable a esto se suma que muchas instituciones educativas no están aptas para recibir a los escolares”, señalo.

La dirigente sindical manifestó en todo momento, que los requisitos exigidos que deberían de implementarse en los colegios, aún no están debidamente instalados como son los lavaderos de manos y los insumos que debían de contarse.

“El maestro necesita capacitarse para enfrentar a la enfermedad, asi mismo que hay directores de UGELs que están capacitados a directores de los colegios, cuando los maestros debían de ser los que están en mas contactos con los educandos, esperando tener una respuesta a la brevedad posible”, señalo.

La profesora Katy Ugarte, el problema no solo es en la capacitación a los maestros, sino al problema de infraestructura que se tiene, como es de que la mayoría de estos locales no están expeditos y el buen inicio del año escolar que se pregona no se cumple.

“Ante estos hechos, los maestros del SUTER Cusco demandamos a las autoridades a actuar con responsabilidad y que el presente año escolar que se inicia en breve no tenga problemas y se cumplan con los objetivos que se tiene en la región y el país”, sentenció.