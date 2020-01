Caso sospechoso de coronavirus ha sido detectado en Cusco

- Advertisement -

Información confidencial pero de absoluta credibilidad da cuenta que se ha presentado en la Ciudad Imperial un caso sospechoso de coronavirus, se trata de una turista de nacionalidad china identificada con iniciales Q. Z de 33 años, (OMS solicita en caso de los pacientes no difundir nombres) quien fue trasladado ayer de Machupicchu, donde realizaba visita turística, al hospital Regional del Cusco, al presentar dificultad respiratoria, escalofríos; dolor de garganta tipo opresivo, que se irradia a la espalda. Obviamente teniendo en consideración el origen del paciente y la sintomatología que presenta se adopto el protocolo de intervención ya establecido.

Sobre el particular el Dr. Pablo Grageda, epidemiólogo del ministerio de Salud en Cusco, precisó que por disposición de la Dirección Regional de Salud se tiene en el hospital Regional a pesar de las limitaciones un ambiente aislado ya establecido para implementar la atención correspondiente. “Es un caso sospechoso, estamos procediendo de acuerdo a lo que ya hemos establecido, vamos a realizar las pruebas para ver si se trata de un caso relacionado al coronavirus de China, no podemos confirmar ni descartar obviamente, pero estamos implementando la atención al paciente de acuerdo a las recomendaciones de las organizaciones mundiales de la Salud, frente a esta situación no debe haber alarma, la población tiene que asumir especialmente medidas de salubridad, lavarse bien las manos con agua y jabón, no estornudar libremente”, precisó al tiempo de señalar que hoy se dará mayores detalles de lo registrado ayer.

OMS INVOCA MAYOR ATENCION AL CORONAVIRUS

Ha propósito del caso presentado en Cusco, la Organización Mundial de la Salud (OMS) urgió ayer a gobiernos en el mundo entero, incluso a los que no han registrado casos del nuevo coronavirus, a «estar alerta» y a «actuar» para prevenir el contagio. «El mundo entero tiene que actuar», indicó Michael Ryan, jefe del Programa de Emergencias de la OMS, a reporteros en Ginebra.

«He decidido reunir de nuevo al Comité de urgencia del reglamento sanitario internacional sobre el nuevo #coronavirus 2019-nCoV) para que me aconsejen sobre la cuestión de si la epidemia actual constituye una urgencia de salud pública de alcance internacional» explicó Tedros Adhanom Ghebreyesus en un tuit.

«La mayoría de los más de 6.000 casos del nuevo #coronavirus se encuentran en China -solamente el 1%, es decir 68 casos, fueron registrados al día de hoy en otros 15 países «, dijo.

Sin embargo el «riesgo de propagación global es la razón por la que convoqué al CE (Comité de Emergencia)».

Ésta es la segunda vez que el director de la OMS convoca al comité de urgencia para tratar sobre este nuevo coronavirus que, desde su aparición a fines de diciembre en China, ha provocado 132 muertes.

La semana pasada, la agencia especializada de la ONU estimó que era «demasiado pronto» para declarar una alerta global.

El presidente del comité de urgencia, el doctor Didier Houssin, había señalado a los medios de comunicación que los expertos de esté están muy divididos sobre esta cuestión.

Hasta ahora, la OMS ha utilizado la expresión «urgencia de salud pública de interés internacional» solamente en raros casos de epidemias que requieren una respuesta mundial enérgica.

Hasta ahora se trató de la gripe porcina H1N1, en 2009, el virus del Zika, en 2016, y la fiebre del Ébola, que causó grandes pérdidas humanas con todas sus consecuencias en parte de África occidental, entre 2014 y 2016, y en la República Democrática del Congo (RDC), desde 2018.