22 delegados anularon recientes elecciones en el colegio de Abogados

Ayer en la asamblea general convocada por el decano saliente del colegio de Abogados del Cusco Jorge de la Sota, actividad al que asistieron 22 profesionales del Derecho, se determino anular las elecciones desarrolladas recientemente porque según su entendimiento se registraron vicios insalvables en el proceso eleccionario. De esta forma el proceso electoral al que acudieron alrededor de 4000 mil abogados del Cusco queda desestimado por la decisión de los asambleístas.

De acuerdo a las precisiones de hombres del derecho en Cusco esta decisión minoritaria puede generar acciones contra el actual decano y su junta directiva pues se habría incurrido en responsabilidades en ámbito administrativo, económico e inclusive penal.

Mientras tanto con respecto a la decisión asumida de anular las elecciones, los candidatos que recibieron el apoyo mayoritario de sus colegas y se están preparando para la segunda vuelta electoral que debía desarrollarse el próximo 21 de diciembre podrían solicitar medidas cautelares para que el proceso continúe.

Ha trascendido que en los estatutos no existe una normativa que determine la anulación del acto electoral y si se hace referencia al a la sexta disposición transitoria de los referidos estatutos la asamblea general debió tener como sustento un informe sobre el particular del consejo consultivo, pero no se tuvo este informe porque no existe esta instancia debido a que los actuales directivos del colegio de Abogados no lo conformaron. Es allí donde surge la posición que la decisión adoptada ayer violentó la propia normatividad de la orden profesional.