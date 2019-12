Coronel PNP Manuel Mar rechaza versiones formuladas en su contra

Señala que se allana a todas las investigaciones que sean necesarias

El coronel PNP Manuel Mar Pérez, ayer expresó que esta dispuesto a todas las investigaciones que se realicen tras las versiones que señalan que también estaría involucrado en el caso que investiga la Fiscalía de Andahuaylas sobre efectivos policiales tanto oficiales como suboficiales que formaban parte de un clan de narcotraficantes que brindaba facilidades para el trasladado de drogas desde la zona del VRAEM por las carreteras que pasan por el Cusco hacia Madre de Dios y Puno. El alto oficial actualmente jefe de la Región Policial Cusco, precisó que se allana a toda investigación que realicen las instancias correspondientes.

La versión que involucra al alto oficial policial surgió luego de la información que brindo El Diario del Cusco en el sentido que además de los 16 policías que están siendo procesados hay otros 34 efectivos tanto oficiales como suboficiales que formarían parte de la red delictiva, recordemos que esta precisión lo brindo el fiscal Jorge Camargo, quien añadió que el proceso continúa y que al lograr las pruebas fehacientes que han trascendido por la versión de dos colaboradores eficaces se implementará las acciones de Ley contra los implicados.

«Si en el transcurso de esta investigación se tiene que hay algún policía más de alto rango que merezca detención, esto se hará, esta fiscalía no se casa con nadie», citó el fiscal en la información que publicáramos ayer

CONTUNDENTE RESPUESTA DE MAR PEREZ

Como señalamos antes el coronel PNP Manuel Mar Pérez, ante los rumores surgidos, con firmeza deslindó toda vinculación con este caso, asegurando tener una hoja de vida limpia y que por supuesto se allanará a todas las investigaciones que se desarrollen «Permítame señalar que estoy sorprendido por esos rumores que están surgiendo, como policía, respetuoso de la Ley, me voy a allanar a cualquier investigación, tengo dos años de gestión en cusco y ustedes amigos periodistas y la colectividad en general conoce que nos hemos desempeñado con un trabajo responsable, hay que tener mucho cuidado en dar nombres. Estas versiones no puedo ocultarles, me perturba, son totalmente infundadas, pero al estar circulando manchan mi buen nombre, mi trabajo profesional que siempre me ha caracterizado. Pregunten, indaguen, conversen con los cinco mil policías que trabajan en Cusco y díganles si alguna vez el coronel Mar ha pedido o se ha beneficiado de algo yo soy un oficial que ama la institución y ama el uniforme», precisó

COLABORADORES EFICACES.

Cabe precisar que ayer trascendió que dos investigados en el caso de la banda de narcotraficantes donde están involucrados efectivos policiales, han solicitado acogerse a la figura de la colaboración eficaz y que dieron detalles de supuestos pagos al actual jefe de la Región Policial Cusco, así como al actual coronel en situación de retiro José Alcántara, quien desempeño sus funciones como jefe de la Región Policial Cusco el año 2017.