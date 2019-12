Boluarte: “Gasto presupuestal en municipalidad del Cusco llegara al 80% a fin de año”

Asegura el alcalde Victor Boluarte

El alcalde del Cusco, Víctor Boluarte Medina, aclaró que la ejecución del gasto presupuestal del presente año en la Municipalidad Provincial, llegará de todos modos al 80%. Refirió que muchas personas cuando entran a la página o consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas para averiguar el avance del gasto presupuestal, cometen el error y la ligereza de calificar de incapaces a las autoridades sin percatarse que esa lectura adicionalmente debe también tomar en cuenta otros indicadores.

Señaló que existe un Programa de Incentivos del Ministerio de Economía a la Mejora de la Gestión Municipal, donde el Cusco figura como una de las municipalidades que alcanzará la meta. Aclaró que el presupuesto no es un componente estático, sino que se incrementa constantemente y que ahora los procedimientos de gasto han cambiado. La Municipalidad del Cusco, está en las de tipo “A” conjuntamente que La Convención, Sicuani y Espinar. “Este mes de diciembre llegaremos al 80% pero no se puede denostar a las personas, así no se hace patria” sentenció.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT

Consultado si el SAT será o no aplicado, teniendo en consideración que el índice de morosidad de los contribuyentes que no pagan, es alto; manifestó que es un proceso que comenzó aún el 2013 con el alcalde Flores y que prosiguió con Moscoso y que en la presente gestión se está complementando. Precisó que será el Concejo Municipal el que finalmente tenga la última palabra, aún falta el Convenio y la posterior implementación de parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fue enfático al señalar que no habrá ningún menoscabo de los derechos laborales de los trabajadores y que tampoco significa una privatización como se está especulando. “Yo respeto la opinión de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores, pero quien gobierna es el Concejo Municipal y de mi parte no hay ninguna obsesión en el tema” puntualizó. Aclaró que el diálogo no puede entorpecer; sino muy por el contrario, debe servir para contribuir a resolver cualquier impase.