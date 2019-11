Involucrado en caso de “cobros fantasma” señala que fue victima de extorsión

Tras la información que publicó El Diario del Cusco el pasado sábado de acuerdo a fuente del Ministerio Publico, sobre un extraño caso de “cobros fantasma” en el Consejo Regional del Cusco donde por el servicio de transcripción de audios de sesión del consejo regional se pagó la suma de 5 mil 550 soles, el denunciado Pool Aarón Bañon Noguera señala que ha sido víctima de extorsión.

“Me veo en la necesidad de señala que mi nombre ha sido manchado por una persona cuyo nombre está en manos de las autoridades, quien se presentó a mi centro de trabajo, señalando que si no brindaba declaraciones sobre el trabajo que he cumplido en el Consejo Regional, que si no hacia llamadas telefónicas, me iba a ser meter a la cárcel, me iba a manchar mi nombre, me iba a sacar del trabajo, me iba a ser suspender del colegio de Ingenieros al cual yo pertenezco, a razón de ello preste declaraciones falsas. Debo precisar que yo si he trabajado, todo mi trabajo que he hecho en el Consejo Regional está fundamentado, tiene todos los procesos administrativos, no hay nada que pudiera haber hecho estar mal”, precisó.

“Me han hecho un escándalo en mi centro de trabajo, me han hecho un escándalo en la población a la que sirvo, yo prácticamente he brindado falsas versiones he nombrado falsamente a la Reyna Loaiza, a la periodista Norma Nerina Yanarico, por las presiones he hecho inclusive llamadas”, precisó Pool Aarón Bañon Noguera mostrando documentos que según señala confirman que hizo el trabajo en el Consejo Regional para transcribir audios de las sesiones.